Ce soir à la TV : Lady Gaga a totalement snobé Camille Cottin sur le tournage de ce film nommé aux Oscars

Ce soir, le film "House of Gucci" de Ridley Scott est diffusé sur M6. Le long-métrage raconte l’histoire fascinante et tragique de la famille Gucci, avec un focus particulier sur Patrizia Reggiani, incarnée par Lady Gaga. Connue pour son immersion totale dans ses rôles, Lady Gaga a adopté une méthode de jeu intense durant le tournage, notamment en snobant volontairement Camille Cottin.

Ridley Scott raconte l'histoire de la famille Gucci

House of Gucci, réalisé par Ridley Scott, est un drame biographique inspiré de l’histoire réelle du célèbre empire de la mode Gucci et du meurtre de Maurizio Gucci, orchestré par son ex-épouse Patrizia Reggiani. Sorti en 2021, le film est porté par un casting prestigieux, dont Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino et notre Camille Cottin nationale. Le long-métrage plonge dans les coulisses d’une des familles les plus influentes de la mode italienne, et expose les conflits internes, les rivalités et les luttes pour le contrôle de la maison Gucci.

Lady Gaga y incarne Patrizia Reggiani, un personnage complexe et ambigu, dont l’ambition sans bornes et l’amour passionné pour Maurizio Gucci (interprété par Adam Driver) la conduisent à une descente aux enfers. Cette transformation progressive de femme amoureuse en meurtrière impitoyable est au cœur de l’intrigue. Le film explore la dynamique entre Patrizia et les membres de la famille Gucci, et met en lumière comment les tensions familiales, les ambitions personnelles et les trahisons ont mené à des conséquences tragiques.

Lady Gaga, une immersion totale dans le rôle de Patrizia Reggiani

Pour incarner Patrizia Reggiani, Lady Gaga a adopté une méthode de jeu extrêmement immersive, choisissant de rester dans la peau de son personnage pendant toute la durée du tournage. Elle s'est notamment inspiré d'un véritable traumatisme personnel. Cette approche lui a permis de capter toutes les nuances du personnage : l’amour passionnel qu’elle ressent pour Maurizio, sa soif de pouvoir, mais aussi la jalousie et la haine qui s’installent en elle. Ce processus l’a amenée à entretenir une distance volontaire avec ses collègues, notamment avec Camille Cottin, qui interprète Paola Franchi, la nouvelle compagne de Maurizio Gucci après son divorce avec Patrizia.

Dans le film, Patrizia voit Paola comme une menace, et cette animosité devait se ressentir de manière palpable à l’écran. Afin de renforcer cette tension, Lady Gaga a décidé de snober Camille Cottin durant tout le tournage. Elle lui a expliqué que, pour rester fidèle à son personnage, elle ne lui parlerait pas en dehors des scènes, afin de conserver cette dynamique d’hostilité.

Camille Cottin snobée avec professionnalisme

Si cette décision pouvait sembler froide, Camille Cottin a décrit Lady Gaga comme étant extrêmement respectueuse dans son approche. « Elle l’a fait de manière adorable », avait-elle expliqué au moment de la sortie du film.

L'actrice française, qui incarne la compagne de Maurizio Gucci après son divorce avec Patrizia, a exprimé son admiration pour la rigueur et l’engagement total de sa partenaire à son rôle. Camille Cottin, qui n’avait jamais travaillé avec Lady Gaga auparavant, a reconnu qu’elle était impressionnée par son sérieux et sa concentration sur le plateau. « J’ai énormément d’admiration et de respect pour elle », avait-elle ajouté, soulignant que cette méthode d’acteur avait contribué à rendre les scènes de confrontation entre leurs personnages plus authentiques et intenses.