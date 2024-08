Ce soir à la TV : le dernier film de Louis de Funès, qui avait tout donné jusqu'à la fin

Même très affaibli par des problèmes cardiaques à répétition, Louis de Funès avait tout donné pour son dernier film, "Le Gendarme et les Gendarmettes", sorti quelques mois avant son décès. Le réalisateur Jean Girault était quant à lui décédé avant la fin du tournage. La fin d'une époque pour toute une génération de cinéphiles. La comédie est diffusée ce vendredi soir sur M6.

Le Gendarme et les Gendarmettes : suite et fin

Le Gendarme et les Gendarmettes est le sixième et dernier opus de la célèbre série de films Le Gendarme de Saint-Tropez, réalisé par Jean Girault et sorti en 1982. Le film met en scène le légendaire Louis de Funès dans le rôle du maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot, aux côtés de ses partenaires habituels Michel Galabru, Maurice Risch, et Guy Grosso.

Dans ce dernier épisode, la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez accueille quatre jeunes recrues féminines, appelées "gendarmettes." Chargées de s'occuper de leur formation, les gendarmes se retrouvent vite dépassés par la modernité et l'énergie de ces nouvelles recrues. Le film suit les mésaventures de Cruchot et ses collègues, qui doivent non seulement s'adapter à cette nouvelle dynamique, mais également résoudre l'enlèvement mystérieux des gendarmettes, tout en jonglant avec leur propre incompétence.

Avec son humour burlesque caractéristique, le film reste fidèle à l'esprit de la série en mêlant gags visuels et quiproquos, tout en abordant des thèmes contemporains de l'époque, comme l'évolution du rôle des femmes dans la société et les institutions.

À sa sortie, le film est un nouveau succès avec plus de quatre millions de spectateurs en salles. Il s'agit du quatrième plus gros succès de l'année 1982 en France.

Le dernier film de Louis de Funès

Le Gendarme et les Gendarmettes est particulièrement notable car il marque le dernier film de Louis de Funès. À l'époque du tournage, l'acteur de renommée internationale était déjà en proie à des problèmes de santé. En effet, depuis la fin des années 1970, De Funès avait souffert de plusieurs crises cardiaques, ce qui avait déjà ralenti son rythme de travail et limité ses apparitions à l'écran.

Malgré sa santé fragile, Louis de Funès tenait à terminer le film, motivé par son attachement au personnage de Cruchot et au succès continu de la série. Les conditions de tournage ont été ajustées pour tenir compte de son état : les journées de travail étaient raccourcies, et les scènes physiques ou demandant beaucoup d'énergie étaient modifiées pour alléger sa charge de travail. L'équipe du film, consciente de sa condition, faisait de son mieux pour soutenir l'acteur dans cette ultime performance.

Louis de Funès, malgré sa fatigue apparente, a réussi à livrer une performance mémorable, pleine de l'énergie et du charisme qui avaient fait sa renommée. Louis de Funès est décédé quelques mois après la sortie du film, le 27 janvier 1983, à l'âge de 68 ans. Sa disparition a marqué la fin d'une époque pour le cinéma comique français, où il avait laissé une empreinte indélébile grâce à son style unique, sa gestuelle expressive, et son sens du timing comique.

Le réalisateur Jean Girault, également très malade durant le tournage du film, était décédé avant la fin des prises de vues, et n'a jamais pu voir le long-métrage terminé.