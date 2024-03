Ce soir à la TV : un des derniers rôles de Jean-Pierre Bacri au cinéma

Rendez-vous ce soir sur France 2 pour (re) voir l'immense Jean-Pierre Bacri dans l'une de ses dernières apparitions au cinéma : Le Sens de la fête, du duo Toledano/Nakache. Une prestation inoubliable pour le comédien disparu en 2021 qui avait régalé le public lors d'une tournée d'avant-premières.

Le Sens de la fête : un des derniers films du regretté Jean-Pierre Bacri

Le Sens de la fête, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache et sorti en 2017, est une comédie dramatique française qui explore les coulisses d'un mariage du point de vue de l'organisateur, Max, interprété par Jean-Pierre Bacri. Ce rôle est l'un des derniers du comédien avant son décès en janvier 2021.

Le film plonge les spectateurs dans l'univers de ce traiteur chevronné avec trente ans d'expérience dans l'organisation d'événements. À l'aube de ce qui semble être juste un autre mariage dans sa longue carrière, Max se retrouve confronté à un défi de taille : orchestrer une célébration somptueuse dans un château du 17ᵉ siècle pour Pierre et Héléna. Avec son expertise, Max a méticuleusement préparé l'événement, engageant une équipe de serveurs, cuisiniers, et plongeurs, tout en s'occupant des détails tels que la photographie, la musique, et la décoration florale, afin d'assurer une fête mémorable.

Toutefois, malgré ses efforts et son expérience, Max et son équipe vont rapidement découvrir que même les plans les mieux conçus peuvent être sujets à des imprévus. Ce qui devait être une célébration élégante et maîtrisée se transforme progressivement en une série de rebondissements imprévus, mettant à l'épreuve leur capacité à gérer le chaos tout en maintenant le cap sur l'objectif premier : le succès de la fête.

Le reste du casting se compose notamment de Gilles Lellouche, Eye Haïdara, Alban Ivanov et Benjamin Lavernhe.

Au box-office, Le Sens de la fête a connu un très beau succès, totalisant plus de trois millions d'entrées sur le sol français. Il a, en outre, été nommé à dix reprises aux César.

Quand Jean-Pierre Bacri amusait la galerie

Avec Santa & Cie, Place publique, et Photo de famille, Le Sens de la fête a marqué une des dernières apparitions au cinéma de Jean-Pierre Bacri, et son dernier premier rôle.

Ce dernier a joué un rôle central dans le film, non seulement devant la caméra, mais aussi dans les coulisses. Éric Toledano et Olivier Nakache ont révélé qu'ils avaient écrit le personnage de Max spécifiquement pour Bacri, qui a également participé à l'écriture du scénario.

Lors des avant-premières du film, Jean-Pierre Bacri avait régalé le public par son humour et son charisme. Lors d'une séance, il avait improvisé une anecdote sur la manière dont il avait été choisi pour le film, impliquant sa mère et Agnès Jaoui, tout en jouant sur le fait que les réalisateurs auraient initialement hésité à lui confier le rôle.

Une improvisation géniale, qui a heureusement été filmée et est disponible en ligne pour nous rappeler tout le génie de Jean-Pierre Bacri :