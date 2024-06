Ce soir à la TV : Leonardo DiCaprio a été nommé pire acteur pour ce film aux 2 millions d'entrées

Ce soir, la chaîne 6ter diffuse le film "La Plage" de Danny Boyle. Sorti il y a 24 ans, Leonardo DiCaprio avait écopé d'une nomination pour le "pire acteur" aux Razzie Awards.

La Plage : Leonardo DiCaprio à l'aventure

En 2000, le film La Plage mis en scène par Danny Boyle et écrit par Alex Garland sort au cinéma. Basé sur le roman éponyme de ce dernier paru en 1996, le long-métrage avait pour têtes d'affiche Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, et Guillaume Canet.

Le film suit Richard (Leonardo DiCaprio), un jeune Américain en quête d'aventure en Thaïlande. Il découvre une carte mystérieuse menant à une île isolée, prétendument un paradis terrestre. Avec deux amis français, Étienne (Guillaume Canet) et Françoise (Virginie Ledoyen), il entreprend de trouver cette île. À leur arrivée, ils découvrent une communauté utopique dirigée par Sal (Tilda Swinton), mais le paradis tant espéré se transforme rapidement en cauchemar à cause des tensions internes et des dangers externes.

Le tournage a eu lieu principalement en Thaïlande, notamment sur l'île de Ko Phi Phi Le.

Leonardo DiCaprio "pire acteur" ?

La Plage a rencontré un succès commercial, rapportant environ 144 millions de dollars dans le monde pour un budget de 50 millions de dollars. Bien que les critiques aient été mitigées, le film a attiré un large public, notamment grâce à la popularité de Leonardo DiCaprio après son rôle dans Titanic.

Cependant, si le succès public a été au rendez-vous pour le film (y compris en France, avec plus de deux millions d'entrées), il a été accueilli très froidement par les critiques (comme en témoigne son score d'à peine 21% sur Rotten Tomatoes).

Pour couronner le tout, Leonardo DiCaprio a été nommé aux Razzie Awards en 2001 dans la catégorie "pire acteur". C'est la seule et unique fois de sa carrière qu'il a été nommé dans cette catégorie. Deux ans plus tôt, il avait reçu la récompense du "plus mauvais couple à l'écran" pour son double rôle de Louis XIV et son jumeau dans L'Homme au masque de fer.