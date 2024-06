Ce soir à la TV : cette comédie culte avec Louis de Funès a été le théâtre d'un dramatique accident de tournage

Sortie en 1967, la comédie "Les Grandes Vacances" est l'une des plus célèbres de Louis de Funès. Mais elle a été le théâtre d'un dramatique accident durant le tournage.

Les Grandes Vacances : un des plus grands succès de Louis de Funès

Sortie en 1967, la comédie Les Grandes Vacances marque la quatrième collaboration entre le réalisateur Jean Girault et le comédien Louis de Funès, trois ans après avoir tourné ensemble Le Gendarme de Saint-Tropez.

Les Grandes Vacances raconte les mésaventures de Charles Bosquier (Louis de Funès), un directeur de pensionnat autoritaire, qui décide d'envoyer son fils aîné Philippe (François Leccia) en Angleterre pour parfaire son anglais après avoir échoué à ses examens.

Mais ce dernier refuse cette punition et décide de s'enfuir. Il échange sa place avec un autre élève et se cache en France, espérant profiter de ses vacances loin de la vigilance paternelle. Pendant ce temps, Bosquier part à la recherche de son fils, croyant qu'il est en Angleterre, entraînant une série de quiproquos et de situations comiques, comme lors du dîner improbable entre Charles Bosquier et la famille d'accueil anglaise lors duquel De Funès nous offre une de ses scènes les plus cultes. Delicious !

À sa sortie en salles, Les Grandes Vacances a été un grand succès populaire, et le cinquième plus gros succès de la carrière de Louis de Funès. Avec près de sept millions d'entrées, il a été le plus gros succès de l'année 1967, juste devant Oscar, autre film culte du comédien, qui a totalisé six millions d'entrées.

Un accident dramatique sur le tournage

Malgré l'énorme succès du film, le tournage a été assombri par un événement tragique. En effet, le cascadeur Jean Falloux, chargé de réaliser une cascade aérienne pour le film, est décédé dans un accident le 2 septembre 1967. L'accident s'est produit alors que Jean Falloux, 36 ans, pilotait un avion léger lors d'un vol d'entraînement. Après avoir multiplié les cascades aériennes, son avion s'écrase dans un parc, le tuant sur le coup, ainsi que son passager, père de cinq enfants.

Cet incident a profondément marqué l'équipe de tournage. Jean Falloux, connu pour son expertise et ses compétences en matière de cascades, était un professionnel respecté dans le milieu du cinéma. Sa mort a conduit à une dédicace spéciale à la fin du film, en hommage à sa mémoire. Jean Falloux ayant épousé la speakerine star Anne-Marie Peysson trois ans plus tôt, ce drame a fait la une des journaux.