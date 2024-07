Ce soir à la TV : cette comédie passée inaperçue est l'un des pires échecs de Daniel Auteuil

Rendez-vous ce soir sur TF1 SériesFilms pour découvrir la comédie "Les Naufragés" sortie en 2016 avec Daniel Auteuil qui avait été un énorme échec commercial et critique. Un des pires résultats pour l'acteur français.

Les Naufragés : Daniel Auteuil se la joue seul au monde

En 2016, quatre ans après avoir connu le succès avec De l'autre côté du périph (plus de deux millions d'entrées), David Charhon signe une nouvelle comédie baptisée Les Naufragés.

Le film porté par Daniel Auteuil et Laurent Stoker raconte l'histoire de deux hommes que tout oppose, Jean-Louis Brochard, un escroc de la finance en fuite, et William Boulanger, un teinturier dont la femme vient de le quitter. Après un crash d'avion, ils se retrouvent échoués sur une île déserte. Leur cohabitation forcée n'est pas de tout repos, d'autant plus que l'île recèle des mystères inattendus. Contraints de survivre ensemble, ils doivent affronter des situations surprenantes qui les rapprocheront malgré eux et les lieront pour toujours.

Un échec au box-office et des avis assassins

Contrairement à sa comédie précédente, De l'autre côté du périph, Les Naufragés ne connaît pas un grand succès en salles, bien au contraire. En effet, le film ne dépasse même pas le seuil des 100 000 entrées et est un échec commercial cuisant, pour un budget estimé à 14 millions d'euros. La présence de Daniel Auteuil en tête d'affiche n'aura pas suffi à convaincre les spectateurs de se déplacer au cinéma.

Côté avis, les résultats ne sont pas bons non plus, comme en témoigne la moyenne de 1,7/5 chez nos confrères d'AlloCiné. On peut ainsi y lire :

"Complètement nul. Comment de tels acteurs ont-ils pu se laisser entraîner dans ce navet géant ?"

"A fuir !"

"Je me suis ennuyée du début à la fin !"

"Moi qui suis relativement bon public, j’étais atterré tant les situations sont désespérantes de nullité."

"Que fait Daniel Auteuil dans ce film ?"

"Tout est plat, fade, l'humour est aux abonnés absents et les acteurs ont beau essayer de garder la tête hors de l'eau, rien n'y fait."

C'est ce qui s'appelle un vrai naufrage.