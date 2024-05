Ce soir à la TV : cette comédie française est l'un des pires échecs de 2022

Ce soir, M6 diffuse la comédie "L'Homme parfait" sortie en 2022 avec Didier Bourdon qui a été un énorme échec au box-office et a été étrillé par les critiques. Sauvera-t-il les meubles avec sa première diffusion TV ?

L'Homme parfait : c'est quoi cette comédie française avec Didier Bourdon ?

Sortie en juin 2022, la comédie L'Homme parfait de Xavier Durringer réunit un trio bien connu du public français, composé de Didier Bourdon, Valérie Karsenti et Pierre-François Martin-Laval.

Le film suit Florence, une femme submergée par les responsabilités de sa vie quotidienne, jonglant entre les exigences de sa famille et son travail stressant. Cherchant désespérément une solution pour alléger sa charge, elle décide d'investir dans un robot à l'apparence humaine, doté d'un physique parfait. Ce robot sophistiqué est programmé pour répondre à tous ses besoins : il gère les tâches ménagères, veille sur les enfants, et accomplit bien d'autres fonctions essentielles.

Cependant, l'arrivée de ce robot impeccable ne tarde pas à perturber la dynamique familiale. Franck, le mari de Florence, est un acteur nonchalant et actuellement au chômage. Il se sent rapidement menacé par la présence de ce nouvel assistant parfait, qui semble exceller dans tout ce qu'il entreprend. La jalousie commence à ronger Franck, exacerbé par le sentiment de perdre l'affection et l'attention de sa femme au profit de cette machine. Il décide alors de prendre les choses en main.

Moins de 100 000 spectateurs au cinéma

À sa sortie, L'Homme parfait est un très gros échec au cinéma, et ne parvient même pas à atteindre la barre symbolique des 100 000 spectateurs. Il ne reste que trois semaines à l'affiche, ce qui est très rare pour une comédie avec un casting aussi connu. Il faut dire que les avis spectateurs et critiques sont catastrophiques, à l'image des notes chez nos confrères d'AlloCiné (seulement 1,5/5 en presse et 1,9/5 en spectateurs).

Pourtant, le film avait eu droit à une large promotion, et les acteurs invités dans de nombreux médias. Mais parfois, la sauce ne prend pas.