Ce soir à la TV : même si vous l'avez déjà vu 100 fois, vous ne zapperez pas devant ce film de Noël

Ce soir, TF1 diffuse Maman, j’ai raté l’avion, le classique des fêtes de fin d’année qui fait rire et rêver des générations entières depuis 1990. Avec ses scènes cultes et son humour toujours efficace, ce film de Noël reste indétrônable dans le cœur des spectateurs. Retour sur une comédie devenue un incontournable.

Un classique des fêtes qui traverse les générations

Sorti en 1990, Maman, j’ai raté l’avion (Home Alone) est rapidement devenu une référence incontournable pour les fêtes de Noël. Réalisé par Chris Columbus et écrit par John Hughes, ce film raconte l’histoire de Kevin McCallister, un garçon de 8 ans oublié chez lui alors que sa famille part en vacances pour Noël.

Livré à lui-même dans une grande maison vide, Kevin doit non seulement apprendre à se débrouiller seul, mais aussi protéger sa maison contre deux cambrioleurs maladroits, les désormais cultissimes Harry et Marv, joués par Joe Pesci et Daniel Stern.

Avec un mélange parfait d’humour, d’action et d’esprit de Noël, Maman, j’ai raté l’avion a su séduire petits et grands. La performance de Macaulay Culkin, alors âgé de 10 ans, est l’un des points forts du film. Sa malice et son charisme ont propulsé le jeune acteur au rang de superstar mondiale. Kevin McCallister, avec ses pièges ingénieux et ses répliques mémorables, est devenu un véritable héros des fêtes de fin d’année.

Le succès du film ne s’arrête pas là : Maman, j’ai raté l’avion a généré plus de 476 millions de dollars au box-office mondial, devenant l’un des plus gros succès de son époque. Il a également donné naissance à une franchise avec plusieurs suites, dont la plus notable est Maman, j’ai encore raté l’avion (Home Alone 2), sorti en 1992.

Des scènes inoubliables

L’un des grands atouts de Maman, j’ai raté l’avion est sa galerie de scènes cultes. Qui ne se souvient pas des pièges hilarants tendus par Kevin aux cambrioleurs, comme les poignées brûlantes, les seaux de peinture, ou encore les voitures miniatures jonchant le sol ? Ces séquences, aussi inventives que drôles, restent gravées dans la mémoire des spectateurs.

Le film regorge également d’anecdotes de tournage intéressantes. Par exemple, la maison des McCallister, située dans la banlieue de Chicago, est devenue une véritable attraction touristique. Autre fait amusant : le film en noir et blanc que regarde Kevin, Angels with Filthy Souls, a été spécialement créé pour le film et n’existe pas dans la réalité, malgré les nombreuses recherches des fans.

Autre sujet sur lequel les fans se sont longtemps attardés : la scène un peu cachée dans laquelle on voit que le père de Kevin jette le billet d'avion de son fils à la poubelle après l'incident du Pepsi.