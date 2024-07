Ce soir à la TV : Margot Robbie est époustouflante dans ce film basé sur une sordide histoire vraie

Ce soir, rendez-vous sur Arte pour découvrir une impressionnante Margot Robbie dans un biopic sportif inspiré d'une histoire vraie : "Moi, Tonya" réalisé par Craig Gillepsie. Pour sa prestation, la comédienne avait reçu une première nomination à l'Oscar.

Moi, Tonya : un biopic renversant porté par Margot Robbie

Moi, Tonya, sorti en 2018 est un biopic réalisé par Craig Gillespie. Le film propose un portrait prenant et nuancé de la patineuse artistique Tonya Harding, célèbre pour son implication controversée dans l'attaque contre sa rivale Nancy Kerrigan en 1994. Mélangeant humour noir et drame, le film plonge le spectateur dans les coulisses du monde compétitif et impitoyable du patinage artistique.

Le film retrace la vie de Tonya Harding (incarnée à la perfection par Margot Robbie), depuis son enfance difficile, marquée par une relation abusive avec sa mère, LaVona Golden (Allison Janney), jusqu'à son ascension dans le monde du patinage artistique. Harding, connue pour son style athlétique et sa personnalité controversée, devient célèbre pour être la première Américaine à réussir un triple axel en compétition. Cependant, sa carrière est marquée par l'attaque brutale contre Nancy Kerrigan, orchestrée par son ex-mari Jeff Gillooly (Sebastian Stan) et ses associés. Le film explore les répercussions de cet événement sur la vie et la carrière de Harding, tout en offrant un regard critique sur la manière dont elle a été perçue par les médias et le public.

Une performance impressionnante

À sa sortie au cinéma, les prestations de Margot Robbie et d'Allison Janney sont acclamées par le public et la critique. Les deux sont nommées aux Oscars (une première pour Margot Robbie) mais seule Allison Janney repart avec la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle.

Au box-office, Moi, Tonya, réalise un très beau parcours avec près de 54 millions de dollars de recettes, pour un budget de seulement 11 millions.

Si Margot Robbie a suivi un entraînement intensif en patinage artistique pour se préparer au rôle, certaines des figures les plus complexes et des séquences de patinage ont été réalisées par des doublures professionnelles. Des techniques de trucage et des effets spéciaux ont été utilisés pour intégrer le visage de la comédienne sur le corps des patineuses professionnelles, rendant les transitions fluides et crédibles à l'écran.