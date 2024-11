Ce soir à la TV : plus d'1 million d'entrées, ce pari fou de Philippe Lacheau a payé

Ce soir, M6 vous propose une bonne dose d’action et de rires avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Adapté de l’anime culte des années 80, ce film signé Philippe Lacheau promet de revisiter le détective déjanté avec son humour bien à lui. Fans de l’original ou curieux de découvrir l’univers, préparez-vous à une soirée explosive !

Philippe Lacheau devient Nicky Larson

Nicky Larson et le parfum de Cupidon, sorti en 2019, c’est avant tout un hommage à l’univers décalé du manga City Hunter, bien connu des fans pour ses situations délirantes et ses personnages hauts en couleur. Pour cette adaptation française, Philippe Lacheau (qu’on retrouve aussi dans le rôle-titre) a misé sur une comédie bourrée de références et d’action, un cocktail qui saura faire rire toute la famille.

Nicky Larson, c’est le détective privé qui accepte les missions les plus improbables… mais qui a un faible pour les jolies femmes (un détail qui l’entraîne souvent dans des situations absurdes). Dans cette aventure, Nicky se voit confier une mission de taille : protéger un parfum unique qui rend irrésistible quiconque le porte. Inutile de dire que le résultat sera explosif !

Le réalisateur Philippe Lacheau, fan inconditionnel de Nicky Larson, s’est entouré de son équipe habituelle (Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti) pour offrir une comédie pleine de clins d’œil. Les amateurs du manga reconnaîtront certains gimmicks emblématiques, comme la fameuse massue de Laura, qui réserve à Nicky quelques « corrections » mémorables. Les scènes d’action, entre cascades et humour burlesque, dynamisent le tout.

Une adaptation saluée par Tsukasa Hojo

Sachez que ce projet a mis des années à se concrétiser. Les droits d’adaptation de l’œuvre n’ont pas été faciles à obtenir, mais la persévérance de Lacheau a payé. Son amour pour le personnage se ressent dans chaque détail, et il a même reçu les encouragements du créateur du manga, Tsukasa Hōjō, qui a validé cette relecture à la française !

À sa sortie, le film a attiré plus d'un million de spectateurs dans les salles, une belle réussite pour ce pari osé de Philippe Lacheau, qui sait définitivement s'attirer les faveurs du public.