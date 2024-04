Ce soir à la TV : l'autre grand western de Kevin Costner après Danse avec les Loups

Rendez-vous ce soir sur France 3 pour découvrir l'autre grand western de Kevin Costner, "Open Range", qu'il a réalisé plus de dix ans après "Danse avec les Loups". De quoi patienter avec de découvrir son nouveau western qui sortira cet été et sera présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes.

Open Range : l'après Danse avec les Loups

En 1991, Kevin Costner signe un chef-d'œuvre du cinéma avec son western Danse avec les Loups. Pour son premier film en tant que réalisateur, c'est un véritable triomphe : le film remporte sept Oscars, dont ceux du meilleur film, et de la meilleure réalisation. Treize ans plus tard, après avoir éprouvé un échec cuisant avec sa seconde réalisation, Postman, Kevin Costner revient au western avec Open Range, porté par lui-même et Robert Duvall. Le film est l'adaptation du roman The Open Range Men de Lauran Paine.

L'intrigue se déroule dans l'Amérique rurale de la fin du XIXe siècle, où la loi est souvent absente et les conflits pour la terre dominent. Le film raconte l'histoire de quatre hommes qui mènent une vie nomade en tant que conducteurs de bétail. Charley Waite (Kevin Costner), Boss Spearman (Robert Duvall), Mose (Abraham Benrubi) et Button (Diego Luna) vivent en déplaçant leur troupeau librement à travers les vastes prairies, une pratique de plus en plus menacée par les propriétaires terriens qui cherchent à clôturer et monopoliser les terres.

Le drame débute véritablement lorsque Mose est envoyé dans une ville voisine pour acheter des fournitures, mais il ne revient pas. Inquiets, Boss et Charley partent à sa recherche et découvrent qu'il a été sauvagement battu et est retenu par le marshal local, corrompu et sous la coupe du rancher tyrannique Denton Baxter (Michael Gambon). Baxter, qui hait les éleveurs nomades, voit en eux une menace pour son contrôle de la région. Le conflit s'envenime.

À sa sortie, Open Range est reçu très favorablement par le public et la critique, et connaît un beau succès au box-office avec près de 70 millions de recettes mondiales, pour un budget estimé à 22 millions. En France, le film connaît un accueil mitigé, avec 452 000 spectateurs en salles.

Un grand retour prévu au western cette année

Vingt ans après la sortie d'Open Range au cinéma, Kevin Costner présentera enfin cette année son nouveau grand western l'été prochain. Baptisé Horizon : An American Saga, il s'agit d'une fresque cinématographique s'étalant sur quinze ans, et s'intéressant à la conquête de l'Ouest. Divisé en quatre chapitres (et à priori deux films), le premier, d'une durée de trois heures, sera présenté en avant-première mondiale le mois prochain au 77ᵉ Festival de Cannes. Il s'agit d'un projet de longue date pour le réalisateur, puisqu'il le prépare depuis 35 ans.

Découvrez la bande-annonce :