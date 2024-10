Ce soir à la TV : passé inaperçu au cinéma, ce thriller est un des premiers grands rôles d'Henry Cavill

Rendez-vous ce soir sur 6ter pour (re)découvrir le thriller d'action "Sans Issue" dans lequel Henry Cavill donne la réplique à Bruce Willis et Sigourney Weaver. Ce film marque un des premiers grands rôles de Cavill au cinéma, avant qu'il ne devienne le Superman de Zack Snyder.

Sans Issue : Henry Cavill face à Bruce Willis

Sorti en 2012, Sans Issue (The Cold Light of Day en version originale) est un thriller d'action qui, malgré la présence de grands noms à l’affiche, est passé relativement inaperçu lors de sa sortie en salles (à peine 146 000 entrées en France). Le film met pourtant en avant un acteur qui allait bientôt devenir une figure emblématique de Hollywood : Henry Cavill, dans son premier grand rôle au cinéma, peu avant qu’il ne devienne mondialement connu pour son interprétation de Superman dans Man of Steel en 2013.

Sans Issue mis en scène par Mabrouk El Mechri raconte l’histoire de Will Shaw (Henry Cavill), un jeune homme américain qui se rend en Espagne pour des vacances en famille. Ce voyage, censé être une parenthèse paisible, tourne rapidement au cauchemar lorsque sa famille est enlevée par des hommes mystérieux.

Will se lance alors dans une course contre-la-montre pour les retrouver, mais il découvre que son propre père, interprété par Bruce Willis, n’est pas celui qu’il prétend être. Ce dernier mène une double vie d’agent secret, et Will se retrouve impliqué malgré lui dans une conspiration internationale mêlant la CIA et des agents ennemis. Le film est un mélange de thriller d’espionnage classique et d’action hollywoodienne, porté par un rythme effréné.

En plus d'Henry Cavill et Bruce Willis, on retrouve également Sigourney Weaver au casting.

Un échec au box-office

Avant Sans Issue, Henry Cavill avait déjà une carrière en pleine évolution. Il avait fait ses débuts au cinéma dans des seconds rôles, notamment dans Le Comte de Monte-Cristo (2002), Tristan & Yseult (2006) et Stardust (2007). C’est en 2011, avec le film Les Immortels où il incarne Thésée, que Cavill obtient son premier grand rôle au cinéma, un rôle de héros mythologique dans un blockbuster hollywoodien. Sans Issue marque son premier rôle dans un film moderne.

Malgré son casting impressionnant et un scénario prometteur, Sans Issue n’a pas connu le succès espéré au box-office mondial avec seulement 17 millions de dollars de recettes, pour un budget de 20 millions.

Le film a reçu des critiques mitigées, beaucoup pointant du doigt un scénario parfois prévisible et une exécution classique pour le genre. Toutefois, il reste un thriller divertissant pour les amateurs d’action, et il permet de voir Henry Cavill dans un rôle dans lequel il commence à prendre de l’assurance en tant que tête d'affiche.