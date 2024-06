Ce soir à la TV : le plus gros succès de tous les temps en France

Ce dimanche 23 juin, TF1 rediffuse ce chef-d'œuvre du cinéma, qui n'a jamais été dépassé au box-office français depuis plus de 25 ans. Il s'agit bien entendu de "Titanic" de James Cameron, qu'on ne se lasse pas de revoir.

Titanic : un chef-d'œuvre intemporel

Sorti en 1997 aux États-Unis (et en janvier 1998 en France), le film Titanic de James Cameron fait partie des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial.

Porté par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, le film se déroule en 1912, et suit un jeune artiste sans le sou, Jack Dawson, qui gagne un billet pour le Titanic lors d'une partie de poker. À bord, il rencontre Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), une jeune femme de la haute société promise à un riche prétendant, Cal Hockley (Billy Zane).

Malgré leurs différences sociales, Jack et Rose tombent éperdument amoureux. Leur romance naissante est brutalement interrompue lorsque le Titanic heurte un iceberg et commence à couler, menant à une lutte désespérée pour la survie dans les eaux glaciales de l'Atlantique.

Titanic est connu pour sa production ambitieuse et son budget record à l'époque de 200 millions de dollars. James Cameron a mis un soin particulier à recréer les décors et les costumes, utilisant des modèles grandeur nature du Titanic et des effets spéciaux révolutionnaires pour immerger les spectateurs dans l'une des plus grandes tragédies humaines du XXe siècle.

Jamais dépassé au box-office français

Le film de James Cameron a été nommé à 14 reprises aux Oscars et en a rapporté 11. Un record qu'il partage avec seulement deux films : Ben-Hur (1960) et Le Retour du Roi (2003).

Au box-office mondial, il a connu un succès phénoménal, en rapportant plus de deux milliards de dollars. Il est devenu le premier film à dépasser la barre symbolique du milliard de dollars, et se trouve toujours à l'heure actuelle dans le Top 5 des plus grands succès (il a, depuis, été dépassé par Avatar, Avengers : Endgame et Avatar 2). Mais en France, aucun film n'a fait mieux que lui depuis 1998.

Titanic est en effet encore à ce jour le plus grand succès de tous les temps avec plus de 21,3 millions d'entrées cumulées au box-office français, devant Bienvenue chez les Ch'tis (20,5 millions) et Intouchables (19,5 millions).