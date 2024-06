Ce soir à la TV : le plus gros succès de tous les temps pour un biopic musical

Ce soir, rendez-vous sur W9 pour pousser la chansonnette devant le plus gros succès de tous les temps pour un biopic musical : Bohemian Rhapsody avec une performance démentielle de Rami Malek, qui lui a value l'Oscar du meilleur acteur en 2019

Bohemian Rhapsody : le king du box-office

Sorti en 2018, Bohemian Rhapsody est un biopic musical réalisé par Bryan Singer et co-réalisé par Dexter Fletcher. Le film célèbre la vie et la carrière de Freddie Mercury, le légendaire chanteur du groupe Queen, interprété par Rami Malek. La performance de ce dernier, acclamée par la critique, lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Le film retrace l'ascension du groupe depuis ses débuts jusqu'à leur performance historique au concert Live Aid en 1985, tout en explorant les défis personnels de Mercury, notamment sa lutte contre le SIDA.

Le film a atteint des sommets inégalés au box-office pour un biopic musical. Ainsi, il a rapporté plus de 910 millions de dollars dans le monde entier, établissant un nouveau record pour ce genre cinématographique. Ce succès phénoménal le place en tête des biopics musicaux les plus rentables de tous les temps, devant Elvis (288 millions de dollars) et NWA : Straight Outta Compton (202 millions).

Malgré une production chaotique

La production de Bohemian Rhapsody n'a pas été sans difficultés. Bryan Singer, le réalisateur initial, a été licencié avant la fin du tournage en raison de son comportement problématique sur le plateau et de ses absences répétées. Dexter Fletcher a été appelé en renfort pour terminer la réalisation du film. Ces problèmes de production ont engendré des retards et des tensions au sein de l'équipe. Malgré cela, le film a su surmonter ces obstacles pour devenir un énorme succès commercial.

En plus de l'Oscar du meilleur acteur décerné à Rami Malek, le film a remporté trois autres prestigieuses statuettes : meilleur montage (ce qui avait d'ailleurs donné lieu à une polémique), meilleur mixage sonore, et du meilleur montage de son. Il s'agit du film le plus récompensé cette année-là. Il avait également été nommé à l'Oscar du meilleur film (remporté en 2019 par Green Book). Bohemian Rhapsody a également permis de remettre Queen sur le devant de la scène, et de présenter ce groupe mythique à une toute nouvelle génération de spectateurs. À la sortie du biopic, les ventes de la musique de Queen ont explosé.