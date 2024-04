Ce soir à la TV : plus fort que The Dark Knight, c'est le plus gros succès au box-office pour un film DC

Rendez-vous ce soir sur TMC pour voir ou revoir le plus gros succès pour un film de super-héros DC, qui a même fait plus fort que The Dark Knight de Christopher Nolan : Aquaman, signé James Wan.

Aquaman : un raz de marée au box-office

Après être apparu brièvement dans Batman V Superman en 2016, et plus longuement dans Justice League l'année suivante, le super-héros Aquaman, incarné par Jason Momoa, fait ses débuts en solo sur grand écran en 2018 dans un film mis en scène par James Wan. Le film marque un tournant dans la représentation des héros de DC au cinéma, s'éloignant des tonalités plus sombres précédemment adoptées par le DCEU piloté par Zack Snyder. James Wan offre aux spectateurs un film plus pop, décomplexé, avec une mise en scène généreuse.

L'intrigue du film suit Arthur Curry (Jason Momoa), mi-homme, mi-Atlante, dans son voyage pour empêcher une guerre entre le monde de la surface et son royaume natal sous-marin, Atlantis. Guidé par Mera, interprétée par Amber Heard, Arthur doit récupérer le légendaire Trident d'Atlan pour réclamer son droit au trône d'Atlantis, tout en faisant face à son demi-frère, Orm (Patrick Wilson), qui cherche à unifier les royaumes sous-marins pour attaquer le monde de la surface.

À sa sortie, Aquaman est un énorme carton, et il devient le plus gros succès de tous les temps pour un film de super-héros DC.

Plus fort que The Dark Knight

Avec 1,1 milliard de dollars au box-office mondial, le film de James Wan fait mieux que tous les autres films de super-héros DC avant lui, y compris ceux de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Jusqu'en 2018, c'était le dernier volet, The Dark Knight Rises, qui possédait le record du plus gros succès pour DC, avec 1,084 milliard de dollars de recettes. Le succès est d'autant plus remarquable que Aquaman possédait un budget nettement inférieur à Man of Steel, Batman V Superman, ou encore Justice League (160 millions de dollars, contre plus de 200 millions pour les deux premiers, et 300 millions pour le troisième, un record).

En 2023, la suite du film, Aquaman et le Royaume Perdu est sortie au cinéma (avec un budget de 205 millions) mais n'a pas eu le succès escompté, avec seulement 413 millions de dollars de recettes dans le monde. Il s'agit du dernier film du DCEU, avant l'arrivée de James Gunn à la barre, pour un total renouveau qui débutera en 2025 avec son film Superman.