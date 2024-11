Ce soir à la TV : Ryan Gosling se la joue Tom Cruise dans ce film d'action explosif

Ce soir sur Canal+, plongez dans l’univers explosif de The Fall Guy, un film qui combine action, cascades et une bonne dose de nostalgie. Inspiré de la célèbre série des années 80, ce long-métrage avec Ryan Gosling et Emily Blunt revisite l’histoire d’un cascadeur intrépide dont la vie se transforme en mission périlleuse… et hilarante !

The Fall Guy : Ryan Gosling en cascadeur face à Emily Blunt

Si vous êtes fan des films d’action bien ficelés avec une touche d’humour, The Fall Guy de David Leitch devrait vous plaire. Ce film met en scène Colt Seavers, un cascadeur de Hollywood habitué aux scènes dangereuses, mais qui se retrouve cette fois-ci embarqué dans une aventure bien réelle : alors qu'il a pris des distances avec son métier après une grave blessure, il est appelé à la rescousse par son ex petite amie (incarnée par Emily Blunt), désormais réalisatrice.

Arrivé sur le tournage, il se rend compte qu'en plus de devoir faire des cascades dangereuses, il va également devoir retrouver la star du film, qui a soudainement disparu.

Le duo Gosling/Blunt, entre complicité et piques ironiques, est l’un des points forts du film, apportant une dynamique pleine de vivacité et de réparties mordantes.

Un hommage à la série culte

Pour les nostalgiques, The Fall Guy rend hommage aux cascades spectaculaires et aux aventures un peu décalées de la série d’origine, connue en France sous le nom L'homme qui tombe à pic. Bien que le film modernise l’intrigue, il conserve cet esprit rétro qui faisait le charme de la série. Avec ses séquences de poursuites spectaculaires et des explosions dignes des plus grands films d’action, The Fall Guy réussit le pari de mêler hommage nostalgique et modernité.

Pour incarner un cascadeur, Ryan Gosling a suivi un entraînement intensif et a même réalisé certaines de ses propres cascades. Les scènes d’action, filmées à l’aide de caméras de pointe, mêlent effets spéciaux et cascades physiques pour un rendu spectaculaire. Et pour ceux qui connaissent la série, plusieurs clins d’œil cachés viennent rappeler les moments cultes de l’original, ainsi que de nombreux hommages au cinéma.