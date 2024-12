Ce soir à la TV : ce thriller glaçant avec des stars de chez Marvel est à ne pas louper

Ce soir, Chérie 25 diffuse Wind River, un thriller haletant de 2017 qui réunit Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, connus pour leurs rôles dans l’univers Marvel. Ce film intense, réalisé par Taylor Sheridan, transporte les spectateurs dans l’immensité glaciale du Wyoming pour une enquête prenante.

Un duo Marvel au cœur d’un mystère glaçant

Dans Wind River, Jeremy Renner (Hawkeye dans le MCU) incarne Cory Lambert, un pisteur aguerri hanté par une tragédie personnelle. Lors d’une patrouille dans la réserve indienne de Wind River, il découvre le corps sans vie de Natalie, une jeune femme amérindienne. Elizabeth Olsen (la Scarlet Witch des Avengers) joue Jane Banner, une agente novice du FBI envoyée pour élucider ce meurtre.

Ensemble, ils forment un duo improbable, mais déterminé. Jane doit rapidement s’adapter à la rudesse de l’environnement et aux tensions socioculturelles qui règnent dans la réserve. Cory, quant à lui, met à profit son expérience du terrain pour faire face à une nature impitoyable et des secrets enfouis.

Au-delà de l’enquête, Wind River met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les communautés amérindiennes : isolement, pauvreté, et un système judiciaire souvent inefficace. Le film aborde également les disparitions de femmes amérindiennes, un sujet largement ignoré mais tristement d’actualité.

Un thriller salué pour son réalisme et ses performances

Taylor Sheridan, réalisateur et scénariste de Wind River, s’est déjà illustré avec des œuvres comme Sicario et Comancheria pour lesquelles il a signé le scénario. Ici, il livre un récit profondément humain où le suspense se mêle à une réflexion sociale poignante. Les paysages enneigés et désolés du Wyoming, magnifiquement filmés, renforcent l’atmosphère pesante du film.

Jeremy Renner livre une performance intense et nuancée, donnant vie à un homme à la fois brisé et déterminé. Elizabeth Olsen, quant à elle, montre une vulnérabilité touchante dans le rôle d’une agente qui découvre les réalités brutales d’un monde qu’elle ne connaît pas.

Le film a été largement salué pour son authenticité et son souci de représenter la dure réalité des réserves amérindiennes. Il a remporté le Prix de la mise en scène dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2017, consolidant la réputation de Sheridan en tant que maître du thriller moderne.