Ce soir à la TV : ce thriller avec Liam Neeson justicier n'est jamais sorti au cinéma

Rendez-vous ce soir sur W9 pour découvrir le film inédit au cinéma "Le Vétéran". Ce thriller porté par Liam Neeson sorti en 2021 dans les cinémas américains, a été un échec au box-office, et n'est jamais arrivé dans les salles françaises.

Liam Neeson est Le Vétéran

Le Vétéran réalisé par Robert Lorenz et sorti en 2021, met une nouvelle fois en avant Liam Neeson dans un rôle d’homme seul, prêt à tout pour protéger les innocents. Ce thriller d’action, bien qu'il bénéficie de la notoriété de son acteur principal, n’a pas rencontré le succès escompté. Il n’a jamais été projeté au cinéma en France et a été directement proposé en VOD en 2022, ce qui reflète la réception mitigée du film.

Dans Le Vétéran, Liam Neeson incarne Jim Hanson, un ancien tireur d’élite de la marine américaine qui vit à la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Hanson, rongé par le deuil de sa femme et des difficultés financières, passe ses journées à patrouiller sur sa terre située le long de la frontière. Sa vie bascule lorsqu'il tombe sur une mère mexicaine et son jeune fils, Miguel, en train de fuir un cartel de la drogue qui veut les éliminer. La mère, grièvement blessée, confie son fils à Jim avant de mourir, lui demandant de le protéger à tout prix.

Face à la menace imminente des tueurs du cartel, Jim prend la décision de conduire Miguel en sécurité, loin de la frontière. Ce qui s'ensuit est une longue course-poursuite où Jim utilise ses compétences militaires pour déjouer les tentatives des tueurs de les rattraper. Le film, mêlant action, drame et survie, propose une intrigue tendue, mais assez linéaire, construite autour de la dynamique entre Jim et Miguel, deux personnages venant de mondes totalement opposés, mais réunis par les circonstances.

Un rôle familier pour Liam Neeson

Depuis le succès mondial de Taken en 2008, Liam Neeson s’est imposé comme l'un des visages incontournables du genre thriller d'action, incarnant souvent des personnages solitaires, vieillissants, mais encore redoutables. Le Vétéran ne fait pas exception, avec une intrigue qui s'appuie sur cette image d’homme expérimenté et capable de protéger les plus faibles à tout prix. Ce type de rôle a permis à Neeson de maintenir une carrière solide dans le cinéma d’action, mais certains critiques pointent du doigt la redondance de ces personnages, qui se ressemblent d'un film à l'autre.

Dans Le Vétéran, Neeson incarne un personnage à la fois désabusé et protecteur, combinant les éléments classiques de ses précédentes performances. Bien qu'il parvienne à insuffler de l'émotion dans son interprétation, le scénario reste prévisible, ce qui a pu limiter l'impact du film auprès des spectateurs et de la critique. Le manque de surprise dans l'intrigue et l'absence de renouvellement dans le style de Neeson ont contribué à la réception tiède du film.

Un échec au box-office mondial

Sur le plan financier, Le Vétéran a eu du mal à s'imposer. Le film, avec un budget estimé entre 23 et 29 millions de dollars n'a généré que 23 millions au box-office mondial, en faisant un échec financier. Ces résultats modestes, bien en deçà des attentes, reflètent un intérêt limité pour le film, en particulier en dehors des États-Unis. Le choix de ne pas sortir Le Vétéran dans les cinémas français, et de privilégier une sortie en VOD, montre également que les distributeurs n’avaient pas anticipé une forte demande pour ce thriller.

Aux États-Unis, Le Vétéran est sorti en pleine pandémie de COVID-19, ce qui a largement affecté sa performance en salles. Toutefois, même en prenant en compte ces circonstances, le film n'a pas réussi à générer l'engouement que d'autres films de Neeson ont pu susciter dans le passé.