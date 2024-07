Ce soir à la TV : un thriller à twist avec Mel Gibson jamais sorti au cinéma

Rendez-vous ce soir sur TMC pour découvrir le thriller inédit "On the Line" avec Mel Gibson dont la fin risque de vous surprendre. Le long-métrage a été tourné à Paris et est signé par une figure bien connue de la radio française.

On the Line : c'est quoi ce thriller palpitant avec Mel Gibson ?

Après avoir fait ses armes sur NRJ en tant qu'animateur entre 1996 et 2010, Romuald Boulanger se lance dans la réalisation de longs-métrages en 2020 avec le film Connectés (sorti directement sur Prime Video). Deux ans plus tard, il fait un bond de géant en écrivant et en réalisant le thriller On the Line avec Mel Gibson. Et le synopsis s'inspire largement de son passé d'animateur radio.

Ainsi, l'intrigue du film se déroule dans une station de radio à Los Angeles, où Mel Gibson incarne Elvis Cooney, un animateur radio réputé pour son franc-parler et son approche sans filtre des sujets controversés. Une nuit, alors qu'il anime son émission habituelle, Elvis reçoit un appel terrifiant d'un auditeur anonyme qui menace de tuer sa famille en direct à l'antenne. Ce mystérieux interlocuteur impose un jeu de piste cruel où chaque erreur pourrait coûter la vie à ses proches.

Face à cette menace, Elvis Cooney doit faire preuve de sang-froid et de perspicacité pour déjouer les plans du terroriste. Mais à mesure que le film avance, Elvis se rend compte que l'auditeur n'est peut-être pas celui qu'il prétend être et la fin révèle toute la vérité.

Le tournage d'On the Line s'est déroulé à Paris, à l'été 2021, mais le film n'est jamais sorti au cinéma en France, il a été mis en ligne directement en VOD (sur Canal+) en janvier 2023.

Qu'en pensent les spectateurs ?

Les avis spectateurs sont plutôt divisés concernant On the Line, comme le confirme sa note de 2,4/5 chez nos confrères d'AlloCiné et sa note de 5,4/10 du côté d'IMDB. On peut ainsi lire :

Une première partie maitrisée qui tire sa force par un 8 clos poussé à l'extrême reposant exclusivement sur la prestation de Mel Gibson et le principe du 'don't show'. Puis vient la seconde partie, beaucoup plus générique, comme on a pu en voir dans une ribambelle de films, le classique jeux du chat et de la souris, et là on redescend nettement d'un cran.

Un film qui semble plutôt pas mal dans sa première partie avec un Mel GIBSON bien dans son rôle, sauf que ça part complètement en vrille dans la 2ᵉ partie pour finir sur du grand n'importe quoi.

Plutôt bien trouvé, une bonne surprise (pas vu venir le 1ᵉʳ twist, le 2ᵉ par contre, est évident).

Pas un chef d'œuvre mais un bon film suspense ou la fin peut surprendre

Très bon film qui a le mérite d'être connu. Bon suspense et surtout un dénouement inattendu qui va en surprendre plus d'un.