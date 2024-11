Ce soir à la TV : Tom Cruise a renoncé à son salaire pour ce classique de la SF (et il a bien fait)

Ce soir sur NRJ 12, Steven Spielberg vous plonge dans un futur où la justice repose sur la prédiction des crimes avec Minority Report. Adapté d’une nouvelle de Philip K. Dick, ce thriller de science-fiction, porté par un Tom Cruise au sommet de sa carrière, mêle action spectaculaire et réflexion philosophique. Mais saviez-vous que Tom Cruise n’a pas touché de salaire fixe pour ce rôle ? Retour sur cette décision audacieuse et les coulisses de ce chef-d’œuvre.

Minority Report : Tom Cruise dans le futur

L’histoire de Minority Report se déroule en 2054, où le Département de Précrime utilise des précognitifs capables de prédire les crimes avant qu’ils ne soient commis. John Anderton (Tom Cruise), chef de ce service, voit sa foi dans ce système basculer lorsqu’il est accusé d’un meurtre qu’il n’a pas encore commis. Pour prouver son innocence, il doit fuir et découvrir les failles d’un système qu’il croyait parfait.

Avec cette intrigue mêlant action, suspense et questions philosophiques, Steven Spielberg explore des thèmes profonds comme le libre arbitre et les dangers du contrôle social. Le film, sorti en 2002, reste l’une des œuvres les plus marquantes de la collaboration entre Spielberg et Cruise, au côté de La Guerre des Mondes.

Un pari financier audacieux

Pour Minority Report, Tom Cruise a pris une décision rare dans l’industrie du cinéma : il a renoncé à son salaire habituel. Afin de respecter le budget de 100 millions de dollars fixé par Spielberg, ni le réalisateur ni l’acteur principal n’ont touché de rémunération fixe pour le film. À la place, ils ont négocié une participation aux bénéfices, recevant chacun 15 % des recettes.

Ce choix s’est avéré judicieux, puisque Minority Report a connu un immense succès commercial, rapportant plus de 358 millions de dollars au box-office mondial. Grâce à cette stratégie, Tom Cruise a finalement gagné environ 25 millions de dollars, bien plus que ce qu’il aurait perçu avec un salaire traditionnel. Ce modèle financier illustre la confiance des deux hommes dans le potentiel du film, ainsi que leur engagement à faire passer la qualité du projet avant tout.

Un chef-d'œuvre visionnaire

En plus de son intrigue captivante, Minority Report a marqué les esprits par sa représentation futuriste de 2054, imaginée avec l’aide de futurologues et d’experts en technologie. Certaines innovations du film, comme les interfaces tactiles ou la publicité personnalisée, se sont révélées visionnaires. Spielberg, avec la photographie froide et métallique de Janusz Kamiński, a créé une atmosphère oppressante qui amplifie les enjeux du récit.

Tom Cruise, qui a réalisé la plupart de ses cascades, livre une performance intense et physique, rendant son personnage à la fois vulnérable et déterminé. Son engagement total, combiné à celui de Spielberg, fait de Minority Report un film incontournable.