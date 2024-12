Ce soir à la TV : jamais sorti au cinéma, ce film de Noël va vous faire fondre

Ce soir, C8 vous propose une soirée féerique avec "Un Garçon Nommé Noël". Adapté du roman de Matt Haig, ce conte enchanteur, jamais diffusé en salles, est l’histoire parfaite pour célébrer l’esprit des fêtes en famille.

Un conte initiatique au cœur de la magie de Noël

Réalisé par Gil Kenan (Monster House, SOS Fantômes : L’Héritage), Un Garçon Nommé Noël s’inspire du best-seller de l’écrivain britannique Matt Haig. Ce récit revisite avec fraîcheur et émotion les origines du Père Noël, à travers l’histoire d’un jeune garçon courageux nommé Nikolas.

Dans la Finlande enneigée du XVIIIᵉ siècle, Nikolas (Henry Lawfull), surnommé Noël, vit modestement avec son père, Joel. Leur quotidien bascule lorsque ce dernier décide de rejoindre une expédition périlleuse organisée par le roi, dans l’espoir de découvrir Elfhelm, le légendaire village des Elfes. Ce lieu mythique serait la clé pour redonner espoir et bonheur à un peuple désespéré. Mais lorsque son père ne revient pas, Nikolas, armé de sa détermination, de son fidèle renne Blitzen et d’une souris qui parle, se lance à sa recherche à travers des étendues glaciales.

Le voyage de Nikolas est semé d’embûches, mais aussi d’émerveillement. Au fil de son périple, il découvre l’entraide, l’altruisme et la force de l’imagination, des valeurs essentielles de Noël. Plus qu’une simple quête, cette aventure devient une révélation sur sa propre destinée et sur l’origine de la magie qui entoure les fêtes de fin d’année.

Le film bénéficie d’une direction artistique soignée, mêlant décors majestueux et effets spéciaux réussis. Les paysages enneigés de la Slovaquie, où une partie du tournage a eu lieu, renforcent l’atmosphère féerique de l’histoire. Ajoutez à cela des créatures magiques et une ambiance chaleureuse, et vous obtenez un univers qui séduira autant les enfants que les adultes.

Un Garçon Nommé Noël peut compter sur une distribution prestigieuse. Henry Lawfull, jeune acteur prometteur, porte le rôle principal avec une fraîcheur et une sensibilité qui rendent son personnage immédiatement attachant. Autour de lui gravitent des figures bien connues du cinéma : la regrettée Maggie Smith (Harry Potter), dans le rôle de la sage et espiègle Tante Ruth, et Jim Broadbent (Paddington), qui incarne un roi aussi capricieux qu’ambitieux. Sally Hawkins (La Forme de l’eau), quant à elle, brille dans un rôle plus sombre, celui de la redoutable chef des Elfes.

Une diffusion inédite pour un succès discret

Sorti en 2021, Un Garçon Nommé Noël n’a pas bénéficié d’une sortie en salles traditionnelles. Conçu pour un public familial, le film a été directement distribué sur des plateformes de streaming comme Netflix à l’international, et sur Canal+ en France. Ce choix stratégique, influencé par les restrictions sanitaires, a permis au film de toucher un large public à domicile.

Malgré une diffusion discrète, Un Garçon Nommé Noël a séduit de nombreux spectateurs. Les critiques ont salué sa capacité à revisiter l’univers des contes de Noël avec une touche moderne, sans perdre l’essence magique de la tradition. Le Guardian a qualifié le film de "réconfortant et imaginatif", tandis que Télérama a salué son esthétique soignée et son message d’espoir.

Le film a également su trouver sa place parmi les classiques modernes de Noël, rejoignant des œuvres comme Klaus ou Le Pôle Express dans le cœur des familles. Sa diffusion ce soir à la télévision offre une nouvelle opportunité de découvrir cette production pleine de charme et d’émotions.