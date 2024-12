Ce soir à la TV : une histoire d'amour interdite avec Cécile de France passée inaperçue au cinéma

Ce soir, Arte diffuse "La Passagère", un drame réalisé par Héloïse Pelloquet. Avec Cécile de France dans un rôle central, ce film explore les bouleversements qu'entraîne une passion inattendue. Bien que discret lors de sa sortie en salles, il mérite l’attention pour son approche subtile et ses performances d’acteurs.

La Passagère : une histoire d’amour interdite

La Passagère raconte l’histoire de Chiara, une femme d’une quarantaine d’années (incarnée par Cécile de France) qui vit depuis deux décennies sur une petite île de la côte atlantique avec son mari Antoine, pêcheur local. Leur vie, à première vue ordinaire, bascule lorsque Maxence (Félix Lefebvre), un jeune apprenti marin de 20 ans, vient travailler avec Antoine.

Entre Chiara et Maxence naît une relation passionnelle qui remet en question les certitudes de Chiara. Cette liaison, confrontée aux regards extérieurs et aux normes sociales, vient ébranler l’équilibre familial et personnel qu’elle avait jusque-là construit.

Pour son premier long-métrage, Héloïse Pelloquet s’appuie sur un cadre réaliste. Le milieu de la pêche est dépeint avec soin, et l’île où se déroule l’histoire devient un personnage à part entière, reflétant l’isolement émotionnel et géographique des protagonistes.

Un film passé inaperçu au cinéma

Sorti en décembre 2022, La Passagère n’a pas rencontré un large succès en salles (à peine 70 000 entrées), malgré un accueil critique globalement positif (chez nos confrères d'AlloCiné, le film a récolté un joli 3,4/5) et une performance saluée de Cécile de France.

Dans le film, la comédienne incarne une femme qui s’autorise à vivre pleinement, malgré les obstacles et les jugements qu’elle affronte. Ce rôle marque un nouveau tournant dans la carrière de la comédienne, qui décrit son personnage comme "une vraie héroïne romanesque, dans un cinéma plutôt naturaliste, simple, populaire, généreux".

Chiara, son personnage, est une femme libre et anticonformiste, prête à défier les attentes d’une société bien-pensante pour écouter ses propres désirs. Ce choix de vie, loin d’être simple, soulève des questions sur l’autonomie, le bonheur et les normes sociales qui dictent souvent la conduite des individus.

Lors de la sortie du film, Cécile de France nous confiait :

"C'est surtout cette femme libre, désobéissante, anticonformiste, qui s'autorise à penser à elle, à son bien-être, à être hors norme aussi par rapport à une société bien-pensante. J'aime bien insuffler ça aussi discrètement à l'oreille des spectatrices. Voilà, c'est ma manière à moi de faire avancer les choses, effacer les préjugés, faire bouger les mentalités."