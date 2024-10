Ce soir à la TV : c'est le meilleur thriller des années 2000, il passionne encore aujourd'hui

Le film Zodiac de David Fincher, considéré comme l'un des meilleurs thrillers des années 2000, est diffusé ce soir à la télévision sur la chaîne Chérie25. Ce long-métrage captivant revient sur l'enquête du mystérieux tueur du Zodiac qui a terrorisé la Californie à la fin des années 1960. Avec Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo en tête d'affiche, le film fascine par sa reconstitution minutieuse des événements et sa plongée dans l'obsession des enquêteurs.

Zodiac : un thriller implacable signé David Fincher

Sorti en 2007, Zodiac de David Fincher est souvent considéré comme l'un des thrillers les plus captivants des années 2000. Inspiré des meurtres non résolus commis par le mystérieux tueur du Zodiac en Californie dans les années 1960 et 1970, le film se distingue par son approche rigoureuse et méticuleuse de l'enquête. Porté par des performances au cordeau de Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo, Zodiac mêle thriller psychologique et film policier, tout en plongeant dans l'obsession des enquêteurs et des journalistes qui ont tenté de percer le mystère de l'identité du tueur.

Malgré son accueil critique positif, Zodiac n'a pas eu un succès commercial immédiat, atteignant à peine 84 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 65 millions. Cependant, le film a su trouver son public avec le temps, notamment grâce à sa diffusion sur les plateformes de streaming, où il continue d’attirer l’attention d’un public fasciné par cette énigme non résolue.

Une enquête qui continue de passionner

Si Zodiac passionne encore aujourd'hui, c'est aussi parce que l'enquête autour de l'identité du tueur continue de faire parler d'elle. En effet, bien que l'affaire n'ait jamais été officiellement résolue, de nouveaux éléments émergent régulièrement, relançant l'intérêt du public et des médias.

En 2021, un groupe d'enquêteurs amateurs, appelés les Case Breakers, a affirmé avoir découvert l'identité du tueur du Zodiac. Selon leurs investigations, il s'agirait d'un homme nommé Gary Francis Poste, un vétéran de la guerre de Corée décédé en 2018. Leur théorie repose sur des éléments cryptiques retrouvés dans les lettres envoyées par le Zodiac, des preuves photographiques et des témoignages recueillis dans l'entourage de Poste. Cependant, les autorités, notamment le FBI, n'ont pas validé cette théorie, et l'identité du tueur reste officiellement inconnue.

De plus, en 2020, une autre avancée majeure a eu lieu dans l'affaire : l'une des lettres codées du Zodiac, connue sous le nom de "Z340", a été déchiffrée pour la première fois en plus de 50 ans. Ce cryptogramme, envoyé au San Francisco Chronicle en 1969, a été décrypté par des amateurs et des cryptographes.

Bien que cette découverte n'ait pas révélé l'identité du tueur, elle a permis de relancer l'intérêt pour cette enquête vieille de plusieurs décennies.