Ce soir à la TV : avec 1,2 million d'entrées et autant de fous rires, ce film sur le rap est devenu culte

Alors que ses apparitions au cinéma devenaient anecdotiques, Michaël Youn décide de passer derrière la caméra en 2010 et réalise le film "Fatal", centré sur son personnage de rappeur déjanté "Fatal Bazooka". Une comédie à succès devenu culte, et à (re)voir ce soir sur W9.

Quand Michaël Youn devient "Fatal Bazooka"

Fin des années 2000, Michaël Youn est à la croisée des chemins. Humoriste reconnu, célèbre pour son émission Morning Live et ses clips parodiques, il s'est essayé à la comédie sur grand écran les années précédentes, pour des résultats très mitigés. Si La Beuze, Les 11 Commandements et Iznogoud ont été des succès commerciaux, les critiques tirent la langue et ses compétences d'acteur sont moquées. Ses apparitions suivantes dans la comédie Incontrôlable, le drame Héros ou encore Lucky Luke semblent alors confirmer le désamour avec le cinéma français.

Fatal ©Universal Pictures

Mais Michaël Youn est un homme plein de ressources qui ne s'avoue pas facilement vaincu. Il décide donc en 2010 de revenir aux basiques, et plus particulièrement à son don pour la parodie musicale, qui était déjà au coeur de La Beuze avec "Le Frunkp". Il retourne alors à son personnage de Fatal Bazooka, rappeur bling-bling qui reprend à outrance les codes du gangsta rap américain et qui lui avait apporté le succès en 2006 avec le single "Fous ta cagoule". L'année suivante, il avait avec Pascal Obispo offert le génial "Mauvaise foi nocturne", parodie culte du morceau "Confessions nocturnes" de Diam's et Vitaa.

Le succès Fatal

Trois ans plus tard, Michaël Youn lui consacre alors un film : Fatal. Il co-écrit, réalise, interprète et co-produit cette comédie, entouré entre autres au casting de Stéphane Rousseau, son acolyte de toujours Vincent Desagnat, Fabrice Éboué, Armelle et Isabelle Funaro, ou encore Reem Kherici.

Le rappeur Fatal Bazooka est "numero uno", jusqu'au jour un chanteur d'« électro-bio », Chris Prolls, vient lui voler la vedette et lui prend cette précieuse place. Ivre mort lors de la cérémonie des « Music Awards de la Musique », Fatal offre sur scène un spectacle déplorable, provoquant un scandale et amenant la presse à le boycotter, ce qui cause sa ruine et son divorce. Fatal retourne alors dans son village natal en Savoie, et essaye de devenir berger, comme le fut son père. Mais, de toute évidence, ce travail n'est pas fait pour lui et, poussé par sa mère et par son amie Heidi restée en Savoie, Fatal décide de prendre sa revanche...

À sa sortie, Fatal est un succès dans les salles. Délicieusement régressif et inventif, Michaël Youn rayonne dans ce personnage, certainement la plus aboutie de ses créations, et enchaîne les références bien pensées à 8 Mile, Zoolander, Prison Break, le groupe Daft Punk, Shining...

Fatal ©Universal Pictures

Si Fatal ne retrouve pas les sommets au box-office des premières apparitions de Michaël Youn au cinéma, cette comédie parodique musicale réalisée par ses soins attire plus de 1,2 millions de spectateurs dans les salles. Surtout, la critique, sans être non plus unanime, lui réserve un accueil plutôt chaleureux, avec par exemple Télérama lui accordant trois étoiles et Première écrivant que "Michaël Youn impose une déconne extrêmement recommandable".

Un projet de suite envisagé

Quelques mois après la sortie de Fatal, Michaël Youn poste un statut sur Facebook demandant à son audience si un Fatal 2 l'intéresserait. Avec plus de 70 000 likes et 10 000 commentaires, il écrit alors "y réfléchir sérieusement". Cependant, aucune suite n'a été mise en route à ce jour, malgré les déclarations de l'acteur et réalisateur à Télé Loisirs en 2020 :