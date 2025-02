Ce thriller d’action français signé par l’équipe de Monte-Cristo se dévoile dans un teaser nerveux

Découvrez les premières images haletantes du thriller "13 jours, 13 nuits" réalisé par Martin Bourboulon et produit par Dimitri Rassam. Le film est basé sur des faits réels.

Un premier aperçu intense pour 13 Jours 13 Nuits

Deux ans après Les Trois Mousquetaires, Martin Bourboulon revient avec 13 Jours 13 Nuits, un thriller d’action ambitieux produit par Dimitri Rassam et Pathé. Le film, dont les premières images viennent d’être dévoilées, s’inspire d’un épisode récent de l’histoire contemporaine : l’évacuation de l’ambassade de France à Kaboul lors de la prise de la capitale afghane par les Talibans en août 2021.

Ce projet marque une nouvelle incursion du cinéma français dans le film de guerre et d’espionnage, un terrain encore peu exploité à cette échelle. Bourboulon s’éloigne ici du film de cape et d’épée pour plonger dans une mise en scène nerveuse et immersive, portée par un casting solide : Roschdy Zem, Lyna Khoudri et Sidse Babett Knudsen.

Un récit sous haute tension inspiré de faits réels

Le film retrace les 13 jours et 13 nuits où le commandant Mohamed Bida (Roschdy Zem) et ses hommes, en charge de la sécurité de l’ambassade de France, tentent d’organiser l’évacuation des derniers ressortissants et alliés français piégés sur place. Dans ce chaos, il collabore avec Eva (Lyna Khoudri), une humanitaire franco-afghane, pour escorter un convoi jusqu’à l’aéroport, dernière porte de sortie avant la fermeture totale des évacuations.

Les premières images du teaser traduisent cette tension extrême, rappelant par moments l'intensité du 13 Hours de Michael Bay, qui traitait lui aussi d'une opération d'évacuation en territoire hostile. Plans serrés, explosions en arrière-plan, regards échangés dans l’urgence : tout laisse présager un film rythmé par l’imminence du danger. Martin Bourboulon semble vouloir capter la tension dramatique de l’événement en s’appuyant sur un réalisme brut, loin de tout spectaculaire gratuit.

Le film, attendu au cinéma, n'a pas encore de date de sortie annoncée.