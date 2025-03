Ce thriller d’action intense est N°1 sur Netflix dans le monde

Avec ses affrontements brutaux et son rythme effréné, "Contre-Attaque" s’impose comme le nouveau phénomène d’action sur Netflix. Ce film mexicain, qui suit une unité d’élite prise au piège par un cartel impitoyable, domine actuellement le Top 10 mondial après sa sortie le 28 février.

Une unité d’élite face à un cartel sanguinaire

Réalisé par Chava Cartas, Contre-Attaque plonge au cœur d’une guerre sans merci entre un groupe de militaires d’élite et un cartel redoutable. L’histoire suit cinq amis, membres des Murciélagos, une unité des forces spéciales mexicaines. Lors d’une simple virée shopping près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, leur sortie vire au cauchemar lorsqu’ils tombent dans un piège tendu par un cartel ultra-violent.

Dès lors, leur seul objectif consiste à survivre et riposter face à des assaillants bien plus nombreux, prêts à tout pour les éliminer. Le film enchaîne les scènes de combat avec une intensité rare, multipliant les fusillades nerveuses et les corps-à-corps brutaux. À travers cette lutte désespérée, Contre-Attaque met en lumière l’esprit de camaraderie entre ces soldats aguerris, dont Noé Hernández, Luis Alberti et Mayra Batalla incarnent les figures principales.

Avec une durée compacte de 1h25, le film ne laisse aucun répit. Sa mise en scène immersive, inspirée du style documentaire, plonge directement le spectateur dans l’enfer du cartel. L’ambiance tendue, renforcée par une réalisation nerveuse, rappelle des références comme Sicario ou Triple Frontier, où l’action brute se mêle à une tension permanente.

Un succès international qui confirme l’attrait pour l’action made in Netflix

Dès son arrivée sur Netflix, Contre-Attaque s’est imposé comme un succès fulgurant, atteignant la première place du classement mondial en seulement quelques jours. Ce triomphe s’inscrit dans la volonté de la plateforme de développer des films d’action internationaux, après des réussites comme Extraction (États-Unis), Carter (Corée du Sud) ou AKA (France).

Cette montée en puissance des productions mexicaines chez Netflix témoigne d’une diversification des contenus, avec des titres qui séduisent bien au-delà de leurs frontières. Après des séries comme Qui a tué Sara ? ou Accidente, ce film montre que le cinéma d’action mexicain peut rivaliser avec les blockbusters hollywoodiens, tout en conservant son identité propre et son ancrage local.

Si certains critiques regrettent un scénario assez classique, la force du film réside avant tout dans son efficacité et son réalisme, avec des affrontements viscéraux et une tension constante. Ce cocktail explosif lui permet de s’imposer comme un incontournable pour les amateurs de films de guerre et d’action militaire.