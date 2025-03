Ce thriller français haletant est N°2 sur Netflix dans le monde

Avec son ambiance sombre et son intrigue sous haute tension, "Bastion 36" s’impose comme l’un des thrillers français les plus marquants du moment. Réalisé par Olivier Marchal, ce polar brutal et réaliste, disponible sur Netflix depuis le 28 février, a rapidement conquis les spectateurs en atteignant la deuxième place du Top 10 mondial.

Un thriller sous tension dans les bas-fonds de la police

Olivier Marchal, ancien policier devenu cinéaste, signe avec Bastion 36 un polar nerveux et sans concession, fidèle à son style. Le film suit Antoine Cerda, un commandant de la BRI, contraint de rejoindre la BAC après une sanction disciplinaire. Ce transfert marque une chute brutale pour lui, mais son passé le rattrape lorsque deux de ses anciens collègues sont assassinés et qu’un troisième disparaît mystérieusement.

Refusant de rester spectateur, il décide de mener sa propre enquête et plonge malgré lui au cœur d’une guerre des polices, où règlements de comptes, corruption et trahisons s’enchaînent. Le scénario, tiré du roman Flic Requiem de Michel Tourscher, s’appuie sur une intrigue oppressante, portée par des dialogues incisifs et une atmosphère poisseuse qui rappelle les meilleurs polars noirs du cinéma français.

Marchal, qui maîtrise parfaitement ce registre, livre ici un film viscéral et réaliste, renforcé par une mise en scène immersive et une tension constante. Victor Belmondo, dans le rôle d’Antoine Cerda, incarne un flic déterminé et tourmenté, entouré d’un casting de choix, incluant Tewfik Jallab, Yvan Attal, Juliette Dol et Soufiane Guerrab.

Un succès immédiat malgré des avis partagés

Dès son arrivée, Bastion 36 s’est hissé en tête du classement Netflix, atteignant rapidement la première place en France et la deuxième à l’international (via Flixpatrol). Ce succès témoigne de l’engouement du public pour les polars français, mais aussi de la réputation d’Olivier Marchal, qui s’impose comme l’un des maîtres du genre.

Le film est perçu par beaucoup comme une suite spirituelle de 36 Quai des Orfèvres, le polar culte de Marchal sorti en 2004. Le titre même du film fait référence au nouveau siège de la police judiciaire parisienne, rue du Bastion, remplaçant le célèbre 36 Quai des Orfèvres.

Malgré cette popularité, les critiques restent partagées. Avec une note moyenne de 2,5/5 du public et 2,8/5 de la presse sur AlloCiné, Bastion 36 divise. Certains saluent son réalisme et son atmosphère immersive, tandis que d’autres lui reprochent une intrigue trop classique et un manque de renouvellement dans la filmographie de Marchal.

Quoi qu’il en soit, son carton sur Netflix prouve que le public reste friand de thrillers policiers sombres et intenses. Un succès qui confirme l’attrait du cinéma de genre français sur la plateforme.