Ce thriller glaçant fait un carton dans le monde sur Netflix

Déjà plus près de 50 millions de vues et un carton planétaire pour le thriller Netflix "Don't Move" produit par Sam Raimi. Mais il pourrait bientôt être dépassé par un autre film de genre qui démarre très fort.

Don't Move : le film numéro 1 sur Netflix dans le monde

Arrivé sur Netflix le 25 octobre dernier, le thriller Don't Move produit par Sam Raimi s'est très vite imposé sur la plateforme à travers le monde.

Le film mis en scène par Adam Schindler et Brian Netto a tout d'abord suscité la curiosité par son pitch intrigant : une jeune femme, Iris (incarnée par Kelsey Asbille), ne se remet pas de la mort accidentelle de son petit garçon, qui a chuté d'une falaise, alors qu'elle se trouvait présente.

Un matin, elle retourne sur les lieux où se tient un memorial, et fait la rencontre de Richard, un charmant jeune homme, qui parvient à la convaincre de ne pas se suicider.

Mais cette rencontre va vite tourner au cauchemar lorsque Richard s'avère être un tueur en série qui lui injecte un produit paralysant. Elle n'a alors que quelques minutes pour s'échapper avant d'être totalement paralysée. Une course contre-la-montre s'engage à mesure que le produit s'immisce dans son corps.

Près de 50 millions de vues en deux semaines

En seulement 48h, Don't Move a totalisé plus de 20 millions de vues, et s'est imposé comme le film Netflix le plus vu dans le monde sur la période du 21 au 27 octobre. La deuxième semaine (du 28 octobre au 3 novembre), le film a été vu 28 millions de fois, soit un total de près de 50 millions de vues en seulement une semaine.

Il devrait être dépassé cette semaine par un autre thriller, Time Cut, qui s'est imposé en tête du Top 10 dans plusieurs pays du monde, et qui avait déjà cumulé près de 23 millions de vues en à peine 48h (soit en légère avance par rapport à Don't Move).

Deux beaux succès qui témoignent de l'appétence du public pour les films de genre, toujours très présents sur les plateformes (et hélas, de moins en moins dans les salles obscures).