Ce thriller sur une affaire sordide jamais élucidée cartonne sur Netflix

Après avoir été proposé une première fois en 2021, le thriller "Tueurs" cartonne de nouveau sur Netflix France ! Il est librement inspiré d'une affaire criminelle jamais élucidée ayant ébranlé la Belgique dans les années 1980.

Tueurs est de retour sur Netflix France

Sorti en 2017, Tueurs est un thriller belge réalisé par François Troukens et Jean-François Hensgens. Porté par Olivier Gourmet, Lubna Azabal et Bouli Lanners, Tueurs plonge le spectateur dans une enquête où les frontières entre la justice et le crime s’effacent peu à peu.

Le film suit le personnage de Frank Valken (Olivier Gourmet), un braqueur chevronné qui, après des années passées à éviter la capture, se retrouve au cœur d’une machination sordide. Lors d’un braquage minutieusement orchestré, son équipe est accusée à tort du meurtre d’un juge, ce qui les plonge dans une fuite éperdue. Confronté à une traque impitoyable, Valken doit prouver son innocence tout en luttant contre les forces obscures qui cherchent à le faire tomber.

Entre tensions policières et règlements de comptes dans les bas-fonds de Bruxelles, Tueurs dépeint une société gangrenée par des réseaux de corruption profondément enracinés. Avec un rythme haletant et des séquences d’action intenses, le film parvient à maintenir une tension constante, tout en dressant un portrait critique des systèmes judiciaire et politique.

Après avoir été proposé une première fois en 2021, Tueurs est de retour sur Netflix France, et il s'est d'ores et déjà imposé dans le Top 10 des films les plus visionnés du moment ! À l'heure où nous écrivons ces lignes, il se trouve à la sixième place du classement.

Une histoire inspirée par les "Tueries du Brabant"

Tueurs est en partie inspiré d’une série de faits réels qui ont secoué la Belgique dans les années 1980 : les "Tueries du Brabant", également connues sous le nom de "Tueries du Brabant wallon". Entre 1982 et 1985, une série de braquages violents a été perpétrée par un groupe surnommé "les Tueurs fous du Brabant", laissant derrière eux un lourd bilan de 28 morts et de nombreux blessés. Ce gang mystérieux, jamais identifié avec certitude, menait des attaques brutales, principalement contre des supermarchés, sans que les motivations derrière ces meurtres n’aient été pleinement éclaircies.

Les enquêtes menées à l'époque et encore aujourd'hui n’ont pas permis d’élucider complètement cette affaire, alimentant de nombreuses spéculations. Certains avancent que les "Tueries du Brabant" pourraient être liées à des milieux de la pègre, à des factions politiques extrémistes, voire à des services de sécurité impliqués dans des complots plus larges.

François Troukens, qui a lui-même un passé criminel avant de se réhabiliter et de devenir réalisateur, s’inspire librement de ces événements. Le film ne prétend pas être une reconstitution exacte des "Tueries du Brabant", mais il en capture l’essence, notamment à travers les thèmes de la manipulation, de la corruption et de l’impunité qui ont marqué cette période sombre de l’histoire belge.