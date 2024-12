Ce soir à la TV : avez-vous reconnu cette star du Comte de Monte-Cristo dans cette comédie française ?

Ce soir sur France 3, ne manquez pas "La Bonne Épouse", une comédie savoureuse qui vous replongera dans les années 60. Parmi les talents du film, Anamaria Vartolomei, récemment acclamée pour son rôle d'Haydée dans "Le Comte de Monte-Cristo", incarne ici Albane Des-Deux-Ponts, une élève en quête d'émancipation. Retour sur le parcours de cette actrice prometteuse.

La Bonne Épouse : une leçon d’émancipation féminine pleine d’humour

Sorti en 2020, La Bonne Épouse s’inscrit dans un contexte historique marquant : l’effervescence des années 60 et l’avènement de Mai 68. Le film raconte l’histoire de Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche), directrice stricte d’une école ménagère en Alsace, où de jeunes filles apprennent les règles pour devenir des épouses parfaites. Mais lorsqu’elle découvre que son mari, récemment décédé, a laissé l’établissement au bord de la faillite, Paulette commence à remettre en question ses propres valeurs.

L’arrivée des revendications féministes, les bouleversements culturels et la soif de liberté de ses élèves transforment progressivement l’école en un lieu de libération. Entre rires et réflexions, La Bonne Épouse explore avec finesse les thèmes de l’émancipation féminine, tout en offrant une vision décalée et amusante d’une époque en pleine mutation.

Le film se distingue par son casting prestigieux : Juliette Binoche y incarne avec brio une femme tiraillée entre tradition et modernité, et Yolande Moreau ainsi que Noémie Lvovsky apportent leur touche d’humour décalé. Cependant, la jeune génération d’actrices, dont Anamaria Vartolomei, attire également l’attention grâce à des rôles marquants qui incarnent la quête de liberté et de changement.

Anamaria Vartolomei dans le film La Bonne Épouse

Anamaria Vartolomei : d’étoile montante à actrice incontournable

Dans La Bonne Épouse, Anamaria Vartolomei interprète Albane Des-Deux-Ponts, l’une des élèves de l’école ménagère. Son personnage reflète cette jeunesse en quête d’émancipation, et apporte une fraîcheur et une modernité qui contrastent avec les codes rigides enseignés dans l’établissement.

Mais si Anamaria Vartolomei est aujourd’hui une actrice incontournable, c’est grâce à son talent remarqué dès son plus jeune âge. Née en Roumanie en 1999, elle arrive en France à l’âge de six ans. En 2011, elle fait ses débuts dans My Little Princess d’Eva Ionesco, où elle donne la réplique à Isabelle Huppert. Ce premier rôle lui vaut une reconnaissance immédiate.

My Little Princess avec Anamaria Vartolomei

C’est en 2021 qu’elle connaît une consécration avec L’Événement d’Audrey Diwan basé sur le roman éponyme d'Annie Ernaux. Ce drame poignant, Lion d'Or à Venise, qui aborde la question de l’avortement clandestin dans les années 60, lui permet de remporter le César du Meilleur Espoir Féminin en 2022. Sa performance bouleversante la place alors sous le feu des projecteurs.

En 2024, elle incarne Haydée dans la superproduction Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, aux côtés de Pierre Niney. Ce rôle lui offre une visibilité internationale, beaucoup la découvrant grâce à ce succès monumental.

Anamaria Vartolomei est désormais une figure montante du cinéma français, capable d’interpréter des rôles aussi variés que marquants. Dans La Bonne Épouse, elle démontre une nouvelle fois sa capacité à s’immerger dans des univers différents, tout en apportant une authenticité et une profondeur à ses personnages. On la retrouvera bientôt à l'affiche du dyptique consacré au Général de Gaulle, puis dans le nouveau thriller de Bong Joon-ho Mickey 17 aux côtés de Robert Pattinson. Elle sera également la star de Merteuil, une série adaptée des Liaisons Dangereuses, mise en scène par Jessica Palud (qui l'avait déjà dirigée dans le puissant Maria, sur l'histoire vraie de Maria Schneider).