Céline Dion bientôt de retour au cinéma dans une comédie romantique

Tandis que Céline Dion va être l'héroïne de « Aline », le film de Valérie Lemercier, la chanteuse sera également prochainement au casting de « Text for you », un film américain produit par Netflix et réalisé par Jim Strouse.

Céline Dion à l'honneur

Céline Dion est décidément partout en ce moment. En effet, le 11 novembre prochain était censé sortir Aline, le nouveau film de Valérie Lemercier, dans laquelle cette dernière incarne la chanteuse canadienne. Mais avec le re-confinement et la fermeture des cinémas, le long-métrage est reporté à une date ultérieure. Biopic, comédie dramatique, Aline revient sur l'enfance et la carrière de Céline Dion. Même si cette dernière n'apparaît pas dans le projet, cela permet toujours de lui faire un peu de pub. Une publicité payante puisqu'elle vient d'être engagée sur un autre projet : Text for you.

La chanteuse est de retour devant la caméra

Céline Dion va donc de rejoindre le casting de Text for you, une comédie romantique réalisée par Jim Strouse, l'homme derrière le récent The Incredible Jessica James, disponible sur Netflix.

Selon Variety, Céline Dion partagera l'affiche avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan. Text for you sera un remake de Coup de foudre par SMS, le récent film allemand de Karoline Herfurth.

Coup de foudre par SMS

L'histoire raconte comment l'héroïne perd tragiquement son fiancé. La femme, qui a du mal à faire son deuil, décide d'écrire des textos à son défunt compagnon. Sauf que son numéro a été réattribué à un homme habitant dans la même ville qu'elle, qui sort d'une relation qui lui a brisé le cœur. Les deux personnages vont rapidement se lier. Et vont affronter le deuil ensemble, sans pour autant réussir à laisser leur passé totalement derrière eux.

La particularité de Text for you concerne finalement la bande-son. En effet, Jim Strouse va utiliser les musiques de Céline Dion pour agrémenter son métrage. Ses plus grands tubes seront même un élément scénaristique puisque les deux protagonistes vont se servir de la musique de l'artiste québécoise pour améliorer leur moral. Le film devrait vraisemblablement être produit et distribué par Netflix.

Ce n'est pas la première incursion de Céline Dion dans le cinéma. Dès 1991, elle tournait dans une mini-série intitulée Des fleurs sur la neige, où elle incarnait une jeune femme maltraitée par sa mère. Elle est également brièvement apparue dans Sur la piste du Marsupilami, et a prêté sa voix à Excalibur, l'épée magique en 1998 et à Opération Muppets, disponible sur Disney +.