Ces films d'horreur à voir absolument selon Stephen King

Halloween approche, il est donc temps de commencer à préparer son agenda pour quelques projections horrifiques. À découvrir ou à revoir, voici dix films d'horreur et d'épouvante que l'écrivain et maître du genre Stephen King recommande chaudement.

Stephen King, les goûts et les horreurs

Une seule fois Stephen King s'est essayé à la réalisation d'un film d'horreur, Maximum Overdrive, logiquement une adaptation d'une de ses nouvelles (Poids lourds). C'était en 1985, et l'échec critique et commercial fut cinglant. Pour autant, le cinéma aime Stephen King et son oeuvre est intimement liée à celui-ci, tant elle a été adaptée sur grand écran et à la télévision. Sa première oeuvre adaptée pour le cinéma était ainsi Carrie au bal du diable de Brian De Palma en 1976, puis il y eut Shining de Stanley Kubrick, Christine de John Carpenter et Misery de Rob Reiner, Les Évadés et La Ligne verte de Frank Darabont, etc..

Shining ©Warner Bros.

Au fil des années, sur les réseaux sociaux et dans diverses interviews, Stephen King s'est régulièrement exprimé sur le genre horrifique au cinéma, que ce soit au sujet d'adaptations de ses propres publications ou sur des créations originales. Il en a assez dit pour que puissent se dégager 10 films, que l'auteur chérit tout particulièrement (et qui ne sont pas des adaptations de ses oeuvres). Les voici, dans un ordre historique, en partant du plus récent au plus ancien.

10 - Traquée (2023)

C'est tout récemment que l'écrivain a déclaré sur X que le film d'horreur Traquée de Brian Duffield, sorti sur Disney+ le 22 septembre 2023, était "brillant, audacieux, saisissant et effrayant. Il faut remonter 60 ans et à un épisode de La Quatrième dimension "The Invaders" pour trouver quelque chose d'à peu près similaire. Vraiment unique." Traquée raconte l'histoire de Brynn Adams, une jeune femme qui vit seule dans la maison de son enfance, soudainement envahie par des extra-terrestres. Sur Rotten Tomatoes, le film avec Kaitlyn Dever affiche un Tomatometer à 76%, compilant dans leur majorité des critiques très positives.

9 - Barbare (2022)

Barbare ©20th Century Studios

C'est un des très grands succès critiques récents du cinéma d'horreur, et il a particulièrement plu à l'auteur de Misery. C'est un premier long-métrage réalisé en solo pour Zach Cregger. Le pitch de Barbare est aussi simple que terrifiant :

Une jeune femme se rend à Détroit pour un entretien d'embauche, loue une maison, le temps de son séjour. Mais lorsqu'elle arrive tard dans la nuit, elle découvre que la demeure est occupée par deux personnes et qu'un homme étrange y réside déjà... N'ayant pas d'autre choix, elle décide de passer la nuit sur place, à ses risques et périls.

Il y a de la comédie et de l'horreur dans le très original Barbare, qui se distingue en effet par l'imprévisibilité avec laquelle il lie ces deux dimensions.

8 - The Jane Doe Identity (2017)

Sorti en France en 2017, The Jane Doe Identity est réalisé par André Øvredal et compte notamment à son casting Brian Cox et Emile Hirsch. Le synopsis repose sur une idée originale :

Quand la police leur amène le corps immaculé d’une Jane Doe (expression désignant une femme dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, pensent que l’autopsie ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et inquiétantes à l’intérieur du corps de la défunte. Alors qu’ils commencent à assembler les pièces d’un mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium...

The Jane Doe Identity ©Wild Bunch

Toujours sur X (ex-Twitter), Stephen King a ainsi loué le mystère et l'atmosphère du film. Allant même jusqu'à comparer son "horreur viscérale" à celles d'Alien et des premiers films de David Cronenberg.

7 - The Witch (2015)

Le film qui a révélé le réalisateur Robert Eggers et l'actrice Anya Taylor-Joy est fortement inspiré de l'époque des procès des sorcières de Salem, qui a aussi été une grande source d'inspirations pour Stephen King lui-même. The Witch a une grande ambition artistique et a largement convaincu la critique, qui y a vu une radicalité bienvenue et de la perspicacité dans son traitement du puritanisme religieux.

"The Witch" m'a terrorisé. Et c'est un vrai film de cinéma, tendu et qui donne autant matière à penser qu'à ressentir.

6 - The Hitcher (1986)

Inspiré d'une histoire vraie, The Hitcher de Robert Harmon raconte l'histoire de Jim Halsey (C. Thomas Howell), jeune homme qui prend en stop entre le Texas et la Californie un homme nommé John Ryder (Rutger Hauer). Mais celui-ci se révèle être un psychopathe et un tueur. Pour Jim Halsey, c'est un aller-simple pour l'horreur, traqué par le tueur et aussi recherché par la police qui lui attribue les meurtres de John Ryder. Stephen King est un fan de ce film, comme il l'a révélé dans le documentaire King on Screen. Il a par ailleurs estimé dans une nouvelle édition de son recueil de nouvelles Danse macabre que la performance de psychopathe Rutger Hauer "ne serait jamais égalée".

The Hitcher ©HBO Films

5- L'Enfant du diable (1980)

Le film d'horreur réalisé par Peter Medak, avec notamment George C. Scott au casting, est un classique du cinéma d'épouvante tendance "maison hantée". C'est aussi un des premiers films canadiens à connaître un retentissement international. Comme pour The Hitcher, c'est dans King of Screen et Danse macabre que Stephen King tresse des lauriers à L'Enfant du diable, notant que "même s'il n'y a pas de monstres, il est extrêmement effrayant."

L'Enfant du diable ©Pan-Canadian Film Distributors

4 - Suspiria (1977)

Un très grand film d'horreur, pur giallo du grand cinéaste italien Dario Argento. Suspiria fait partie des films à l'influence majeure dans l'histoire du cinéma, qui préfigurait lors de sa sortie la popularité future des slashers. L'histoire de cette jeune ballerine américaine arrivée dans une prestigieuse école de danse allemande est développée entre mystère et terreur, et est un film "adoré" par Stephen King, qui le mentionne dans Danse macabre.

Suspiria ©TF1 Vidéo

3 - Les Dents de la mer (1976)

Le très grand film de Steven Spielberg Les Dents de la mer, premier de ses chefs-d'oeuvre, est encore aujourd'hui le modèle parfait du thriller horrifique. Une tension développée crescendo, un thème musical iconique, un antagoniste sous-marin terrifiant, une mise en scène magistrale et des performances remarquables d'un casting idéal... Rien à redire de ce film, que Stephen King a plusieurs fois répété considérer comme "un de ses films préférés de tous les temps". Si cette sélection était un classement, Les Dents de la mer serait probablement tout en haut.

Les Dents de la mer ©Warner Bros.

2 - L'Exorciste (1973)

Film horrifique culte, L'Exorciste a été le premier film d'horreur à être nommé à l'Oscar du Meilleur film. À ce jour, seuls cinq autres films d'horreur ont eu cet honneur. C'est dire la performance. Le film de William Friedkin, qui raconte la possession démoniaque d'une jeune fille et l'exorcisme pour tenter de la sauver, livre des images devenues indélébiles dans l'imaginaire collectif. Absolument terrifiant, L'Exorciste est un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma, et reste 50 ans après sa sortie dans les salles inégalable.

L'Exorciste ©Warner Bros.

À la mort de William Friedkin, Stephen King lui a rendu hommage sur X, indiquant que L'Exorciste est "génial", mais qu'il lui préfère personnellement Le Convoi de la peur, autre chef-d'oeuvre de William Friedkin.

1 - Psychose (1960)

Stephen King n'allait pas distinguer certains films sans mentionner Psychose, un des plus grands films de l'immense cinéaste Alfred Hitchcock. Et un des plus grands films de l'histoire du cinéma tout court. Chef-d'oeuvre de suspense, Psychose a fait d'Anthony Perkins une star et est classé en 2001 par l'American Film Institute à la première place des cents meilleurs thrillers américains.

Stephen King a écrit un article en 2019 pour Entertainment Weekly, à propos de souvenirs traumatiques - les siens et ceux de ses lecteurs - liés à des films et des concerts. Il a ainsi raconté son visionnage de Psychose dans les années 60, alors qu'il avait pris de la drogue. Une expérience qui s'est transformée en épisode paranoïaque puisqu'il explique que pendant les 20 dernières minutes du film, il était persuadé que "la mère de Norman Bates se tenait directement derrière (lui) et allait d'une minute à l'autre (le) frapper dans la nuque"...