César 2020 : Adèle Haenel dévoile le déclencheur de sa colère

La dernière cérémonie des César aura été commentée et au coeur de nombreux débats. Adèle Haenel, dans la continuité du combat qu’elle mène courageusement depuis des mois, s’est faite remarquer. Après coup, elle revient sur la raison de son départ fracassant en pleine remise des prix.

L’édition 2020 des César était sous haute tension. En permettant à Roman Polanski d’être dans la compétition avec J’Accuse, l’Académie ne s’est pas faite que des amis. Adèle Haenel, en première ligne, était la personnalité que tout le monde suivait. À la suite de ses révélations sur ce que le réalisateur Christophe Ruggia lui a fait vivre durant ses jeunes années, elle est devenue la porte-parole de ces femmes qui ne veulent plus se laisser faire et font entendre leur voix pour dénoncer les actes horribles dont elles sont victimes.

Quand Roman Polanski a décroché le prix du meilleur réalisateur lors de soirée, on a pu voir l’actrice se lever, furieuse, accompagnée par la réalisatrice Céline Sciamma. Une sortie remarquée, reprise partout et lourde de sens. Car c’est effectivement, plus que le film J’Accuse, son auteur qui est récompensé personnellement. Alors qu’on l’accuse d’agressions sexuelles ! Le symbole est horrible pour les victimes et la récompense fait jaser.

Adèle Haenel explique son comportement

Dans une interview pour Paris Match, l’actrice revient sur son départ et donne précisément la raison qui a déclenché sa sortie furieuse :

J’étais énervée mais je n’aurais pas pété les plombs s’il n’y avait pas eu ce mec derrière moi qui a crié « Vive Polanski » quand il a gagné. Ça a été l’élément déclencheur. J’ai dit « C’est la honte ! » et Céline m’a dit « viens on se casse », et je me suis levée.

Pas de geste prémédité donc et des détails sur le contexte qui permettent de mieux comprendre ce qui a poussé Adèle Haenel à agir de la sorte. La suite, on la connaît tous. Elle clame sa honte devant une salle partagée entre les applaudissements et les huées – d’autres sortiront également. La scène se poursuit dans le hall d’entrée de la salle Pleyel. Depuis les César, plusieurs célébrités se sont exprimées sur le sujet, avec parfois des prises de position très étranges pour soutenir Polanski. Il est évident que chacun est en droit d’avoir son opinion sur la question, mais la fureur d’Adèle Haenel est autant évidente que compréhensible. Cet épisode devrait lui donner encore plus la force de se battre.