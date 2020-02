César 2020 : Brad Pitt a refusé le César d’honneur

Vous avez aimé ? Partagez :

Le cinéma français vient de se faire éconduire par Brad Pitt, et c’est une autre tristesse dans le climat très lourd qui règne en ce moment. Approché pour recevoir le César d’honneur 2020, il aurait accepté avant de se rétracter. Partie remise à l’année prochaine ?

Selon les informations du Parisien, Brad Pitt s’était vu proposer ce César honorifique par l’Académie, il y a plusieurs semaines. Ayant d’abord donné son accord, il s’est finalement rétracté. Pas de précisions données sur cette marche arrière, mais il est fort probable que l’actuelle ambiance délétère du cinéma français ait eu raison de l’initiative. Si ce non-événement devrait être rangé au rang de l’anecdote, il en dit malheureusement beaucoup sur les bouleversements à l’oeuvre dans le cinéma français.

Polanski, Haenel, démission de l’Académie…

Les temps changent, et les instances du cinéma sont à la traîne. Début novembre 2019, une enquête Mediapart révélait l’emprise et les attouchements du réalisateur Christophe Ruggia sur l’actrice Adèle Haenel, alors toute jeune adolescente. Un petit tremblement de terre qui a donné l’espoir que le cinéma français se remettrait en question et s’interrogerait sur ses propres mécanismes de domination. Mais venues les nominations aux César 2020, violent retour de flamme : J’accuse de Roman Polanski est nommé dans presque toutes les catégories, dont celle de Meilleur film et Meilleure réalisation, et ce dans le plus grand des calmes… en apparence. Une gronde prend sérieusement forme, et l’Académie ne veut pas revenir sur sa position de distinction fallacieuse entre l’homme et l’artiste…

Finalement, critiquée de toutes parts pour une gestion opaque et discriminatoire, et qui n’a rien de paritaire ou de démocratique, la direction de l’Académie des César démissionne collectivement le 13 février. Sans avoir le déroulé précis des démarches, on sait que d’autres stars américaines ont été sollicités pour recevoir le César d’honneur 2020, mais toutes ont décliné. Il n’y aura donc pas de César d’honneur remis cette année, et aucun.e successeur.e à Robert Redford, honoré l’an passé. Une première depuis 1976, et un autre clou dans le cercueil d’une institution déboussolée et déconnectée…

C’est éminemment regrettable, d’autant plus pour cette année écoulée qui aura vu, enfin, Brad Pitt recevoir les récompenses qu’il méritait. Comme son collègue Joaquin Phoenix, il aura glissé quelques mots bien sentis lors de ses discours, entre blagues inoffensives et saillies plus critiques. Finalement, son refus de se voir honoré par l’Académie des César en dit tout autant qu’un long discours…

La 45ème Cérémonie des César est diffusée ce soir du vendredi 28 février sur Canal + à partir de 21h.