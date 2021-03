César 2021 : Corinne Masiero revient sur les coulisses de son action choc

Née en 1964, Corinne Masiero débute sa carrière de comédienne à 28 ans, d'abord sur les planches en rejoignant une troupe de théâtre. Après des années de galère qui l'ont même conduite à vivre dans la rue, c'est le cinéma qui la sauve. Elle débute sa carrière cinématographique en 1993 dans Germinal, où elle obtient un petit rôle. Puis, au début des années 2000, les rôles s’enchaînent. En 2010, elle abandonne les seconds rôles pour devenir tête d'affiche. Sa première consécration vient en 2011 quand elle obtient le rôle principal de Louise Wimmer. Un personnage convaincant qui lui ouvre des portes vers des films comme Les Reines du ring, Discount, Les Invisibles ou récemment Effacer l'historique.

Lors de la 46ème Cérémonie des César, elle était invitée pour remettre le prix des meilleurs costumes. Mais la comédienne a brisé les codes, en se finissant son discours totalement nue sur la scène de l'Olympia. Un geste qui n'est pas passé inaperçu, et qui a divisé les réactions. Un acte politique selon elle, pour protester contre la précarité actuelle des intermittents du spectacle pendant cette crise sanitaire. Lors d'une interview avec Le Parisien, Corinne Masiero est revenue sur son intervention :

Les InterLuttants 59-62 est un collectif d'intermittents du spectacle du Nord et du Pas-de-Calais qui lutte pour avoir de meilleures conditions de vie et de travail.

Reste maintenant à savoir si l'Académie des César étaient préalablement au courant de cette action coup de poing. Apparemment, la réponse est non. Ni la production, ni Marina Foïs n'avaient visiblement connaissance de ce qu'allait faire Corinne Masiero :

La comédienne a pris tout le monde par surprise, pour assumer elle-même la responsabilité des conséquences. Des retombées inévitables auxquelles s'attendait Corinne Masiero :

Quand on fait quelque chose, il y a toujours des gens qui ne sont pas d’accord et là, il y avait aussi des messages sexistes car on est dans une société patriarcale : on ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu’on ne fait pas du 36. Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m’en fous.