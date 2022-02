César 2022 : Xavier Dolan rend un bouleversant hommage à Gaspard Ulliel

La 47e édition des César 2022 a eu lieu ce vendredi 25 février sur la scène de l'Olympia. Alors que le film "Illusions perdues" de Xavier Giannoli est reparti grand vainqueur, c'est un des acteurs du film, Xavier Dolan, qui a rendu un bouleversant hommage à son ami Gaspard Ulliel qu'il avait dirigé dans "Juste la fin du monde" en 2016.

Xavier Dolan rend hommage à Gaspard Ulliel aux César 2022

Ce vendredi 25 février, c'était la grande fête du cinéma français. En effet, la 47e cérémonie des César s'est déroulée à l'Olympia, et a sacré les meilleurs films de l'année 2021. Parmi les grands gagnants de cette soirée, on peut citer Illusions perdues de Xavier Giannoli, qui est reparti avec la statuette du meilleur film et six autres récompenses. Mais également Annette de Leos Carax, qui en a raflé cinq.

César 2022 © Académie des César

Mais cette cérémonie était également placée sous le signe de l'émotion, puisqu'elle était dédiée à l'acteur Gaspard Ulliel, décédé tragiquement le 19 janvier dernier suite à un accident de ski.

Pour lui rendre hommage, c'est Xavier Dolan (nommé en meilleur second rôle pour Illusions perdues) qui a lu une bouleversante lettre adressée à sa famille.

Le réalisateur et acteur québécois était très proche de l'acteur après l'avoir dirigé dans Juste la fin du monde en 2016. Pour sa performance, Gaspard Ulliel avait d'ailleurs reçu le César du meilleur acteur en 2017.

Toujours très affecté par la disparition brutale de son ami, Xavier Dolan n'a pas pu retenir ses larmes.

Découvrez la séquence émouvante ci-dessous :