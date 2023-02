César 2023 : Juliette Binoche explique pourquoi elle a recadré Jamel Debbouze

Au cours de la 48e cérémonie des César, Juliette Binoche a interrompu Jamel Debbouze pendant son discours d'ouverture. Sur Instagram, la comédienne a expliqué les raisons de cette intervention, poussant un léger coup de gueule contre l'humoriste.

Juliette Binoche interrompt Jamel Debbouze aux César 2023

Pendant son discours d'ouverture de la 48e cérémonie des César, organisée à l'Olympia dans la soirée du 24 février 2023, Jamel Debbouze a ironisé sur le manque d'ambition de certains films d'auteur français et leur faible score au box-office, déplorant que certains longs-métrages ne contiennent "pas une cascade, pas un effet spécial". Faisant référence au drame Avec amour et acharnement de Claire Denis, l'humoriste et comédien a notamment lancé :

Je lis : "Vincent Lindon marche langoureusement vers Juliette Binoche" (...) à "langoureusement", on a vidé la salle. Si tu remplaces "langoureusement" par des ninjas, sur la vie de ma mère c'est pas le même film.

Une blague à laquelle Juliette Binoche a immédiatement réagi. En se levant de son siège, l'actrice a interpellé Jamel Debbouze et lui a lancé :

Je ne suis pas d'accord. Non, Jamel. On fait aussi des entrées !

Avec amour et acharnement ©Ad Vitam

Un brin perturbé par cette remarque, l'humoriste a poursuivi :

Oui, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à cette intervention... Tu rajoutes des ninjas, Juliette, sur la vie de ma mère on fait un malheur.

La comédienne a ensuite renchéri :

Tu l'as pas vu, le film !

Jamel Debbouze a alors fini par lâcher :

Qu'est-ce qu'il lui arrive à elle ?

"T'as de la chance que je ne sois pas la soeur de Will Smith"

Dimanche 26 février 2023, Juliette Binoche est revenue sur cette interruption par le biais d'un post Instagram. L'actrice nommée pour Ouistreham a d'abord félicité Benoît Magimel et Virginie Efira, respectivement récompensés pour leur performance dans Pacifiction - Tourment sur les îles et Revoir Paris. La comédienne a également salué "une soirée remplie par l'émotion avec l'intervention de Golshifteh (Farahani), si déchirante". Elle a par la suite écrit :

Je n’ai pas pu m’empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d’auteur, même avec toutes les libertés que le stand up comique peut prendre, les films d’auteurs sont fragiles, difficiles à faire, nous avons la chance de pouvoir avoir une diversité formidable de films en France grâce aux diverses aides financières que le monde nous envie. Toute diversité doit s’exprimer.

Elle a ajouté :

Non ! Désolé Jamel avec tout le respect et l’amour que j’ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d’accord pour te laisser dénigrer ce cinéma-là, ni ceux qui prennent le risque de le faire, c’est trop facile. Le cinéma d’auteur apporte un regard singulier, parfois nouveau, des tangentes différentes, qui a parfois des difficultés à trouver son public, qui fait moins d’entrées qu’Astérix, mais qui le trouve aussi. Et c’est bien comme ça. Donc non pas de ricanement. De la tolérance, et un peu d’appréciation des différences.

Juliette Binoche a conclu avec une pointe d'humour :

T’as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith. Morale de l’histoire : on ne peut pas dire n’importe quoi (même aux César !? Ben ouais).

