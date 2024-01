César 2024 : cet immense cinéaste va recevoir un César d'honneur

En plus de l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui, une autre personnalité du cinéma recevra un César d'honneur lors de la 49e cérémonie des César. Et il s'agit d'un des plus grands cinéastes contemporains...

Deux César d'honneur remis en 2024

La 49e cérémonie des César, qui se tiendra le 23 février 2024 à l'Olympia et récompensera les meilleurs films et performances de cinéma de 2023, mettra à l'honneur, hors compétition, deux personnalités qui recevront chacune leur César d'honneur. Ces dernières années, hormis Jean-Pierre Bacri qui le recevait à titre posthume en 2021, cette distinction est allée à trois figures du cinéma américain : Robert Redford en 2019, Cate Blanchett en 2022 et David Fincher en 2023.

Cate Blanchett ©Laurent VU

Cette année, la première personnalité annoncée comme récipiendaire du César d'honneur est ainsi Agnès Jaoui. Grande actrice, scénariste et réalisatrice française, partenaire historique de Jean-Pierre Bacri, celle-ci est apparue en 2023 dans Le Cours de la vie, Wahou ! et Sur la branche. En 2024, on la verra dans Le Dernier des juifs et La Vie de ma mère.

L'autre personnalité qui recevra aussi un César d'honneur fait elle partie du gotha du cinéma mondial. Et il s'agit d'un des réalisateurs contemporains les plus acclamés : Christopher Nolan.

Le réalisateur de Inception et Oppenheimer sur la scène de l'Olympia

Comme annoncé par l'Académie des César dans un communiqué, le réalisateur britannico-américain de 53 ans sera donc distingué lors de cette 49e cérémonie. Et le moment ne pouvait pas être mieux choisi. En effet, 2023 a été une grande année pour Christopher Nolan, puisque son film Oppenheimer, moitié du phénomène Barbenheimer, a été le 3e plus gros succès du box-office mondial avec 952,6 millions de dollars de recettes, derrière Barbie et Super Mario Bros., le film.

Christopher Nolan ©Universal Pictures

Oppenheimer a aussi déjà collecté des dizaines de nominations et récompenses, dont cinq Golden Globes : Meilleur film dramatique, Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans un film dramatique, Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleure musique de film.

Depuis Memento sorti en 2000, chaque long-métrage de Christopher Nolan est un événement. Ses douze films réalisés jusque-là ont rapporté plus de 6 milliards de dollars au box-office mondial. Et collecté par ailleurs pas moins de 11 Oscars. Grand favori des Oscars 2024 avec Oppenheimer, il pourrait bien y décrocher son premier Oscar du Meilleur réalisateur.