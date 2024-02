César 2024 : découvrez tous les gagnants de la soirée

Découvrez le palmarès complet de cette 49e cérémonie des César dominé cette année par "Anatomie d'une chute" et "Le Règne animal". Sans surprise, c'est le film de Justine Triet qui est reparti avec la statuette suprême.

César 2024 : Anatomie d'une chute grand vainqueur

La 49e cérémonie des César se déroulait une nouvelle fois à l'Olympia pour célébrer les meilleurs films de l'année 2023. Sans surprise, Anatomie d'une chute, après avoir remporté la Palme d'Or, est reparti avec la statuette du meilleur film.

Et ça n'est pas le seul gros prix de la soirée pour le long-métrage puisque Justine Triet est également repartie avec le prix de la meilleure réalisation, et Sandra Hüller avec celui de la meilleure actrice. Il s'agit du film le plus récompensé de cette 49e cérémonie. Un bon présage pour les Oscars ?

Le palmarès complet

César de la Meilleure actrice

Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute

César du Meilleur acteur

César de la Meilleure actrice dans un second rôle

César du Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans Anatomie d'une chute

César de la révélation féminine

César de la révélation masculine

César du Meilleur scénario original

Anatomie d'une chute

César de la Meilleure adaptation

César de la Meilleure musique originale

Andrea Laszlo de Simone pour Le Règne Animal

César du Meilleur son

Le Règne Animal

César de la Meilleure photographie

Le Règne Animal

César du Meilleur montage

Anatomie d'une chute

César des meilleurs costumes

Le Règne Animal

César des Meilleurs décors

César des Meilleurs effets visuels

Le Règne Animal

César de la Meilleure réalisation

Justine Triet pour Anatomie d'une chute

César du Meilleur court métrage d’animation

César du Meilleur court métrage documentaire

La mécanique des fluides

César du meilleur court métrage de fiction

César du meilleur film d’animation

César du Meilleur film documentaire

César du Meilleur premier film

Chien de la casse

César du Meilleur film étranger

César du Meilleur film