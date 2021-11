C'est arrivé près de chez vous sur Amazon : pourquoi l'affiche du film a fait polémique ?

Sorti en 1992, « C’est arrivé près de chez vous » reste toujours l’un des films les plus malaisants qui soit, en dépit de ses indéniables qualités. Si le film a suscité la controverse lors de sa sortie, la polémique avait déjà commencé bien plus tôt avec une affiche qui a choqué.

C’est arrivé près de chez vous : la révélation Poelvoorde

Dans les années 80, Rémy Belvaux intègre l’Insas, célèbre école bruxelloise de cinéma. Il ne le sait pas encore, mais cette entrée dans l’école sonnera comme le tournant de sa carrière. Il y retrouve ainsi son grand ami Benoit Poelvoorde, et fait la rencontre d’un autre réalisateur nommé André Bonzel. Les deux metteurs en scène commencent ainsi leur collaboration en coréalisent en 1987, un court-métrage parodique intitulé Pas de C4 pour Daniel Daniel avec Benoît Poelvoorde. Toutefois, leur second projet quelques années plus tard sera bien plus important avec le film culte nommé C’est arrivé près de chez vous.

Initialement, le long-métrage était le projet de fin d’études de Remy Belvaux. Tourné en noir et blanc, et doté d’un budget absolument ridicule, il se présentait comme une parodie de l’émission franco-belge Strip-tease (qui a longtemps été diffusé sur France 3). Ce faux documentaire, doté d’humour (très) noir, suit donc Ben, un tueur à gages qui est suivi par une équipe de réalisateurs pendant qu’il « travaille » à assassiner brutalement ses victimes.

C’est arrivé près de chez vous sera un véritable carton critique, remportant le Prix SACD semaine de la critique au Festival de Cannes. Benoit Poelvoorde, quant à lui, explose aux yeux de la Belgique et de la France pour son premier grand rôle. Il remportera par la même occasion le Prix du meilleur acteur au Festival international du film de Catalogne. Ironie du sort : il ne se destinait pas à une carrière de comédien.

Avec les années, C’est arrivé près de chez vous deviendra un film culte grâce à l’interprétation de son acteur principal ainsi que les dialogues profondément cyniques du personnage qu'il interprète.

L’affiche de la discorde

En dépit d’une presse conquise par le film, la violence et les nombreux sujets tabous du film ont profondément choqué son auditoire. En effet, suivre, à la manière d'un documentaire, les péripéties d'un tueur à gages raciste, homophobe et qui prend plaisir à tuer des enfants, n’était pas chose aisée. Entre les blagues sur la mort du petit Grégory et les scènes de viol collectif, C’est arrivé près de chez vous est allé très loin dans son objectif de dépeindre une morale devenue totalement inexistante dans notre société.

Cependant, Remy Belvaux et ses hommes n’avaient pas du tout peur de choquer. Cela s’est d’ailleurs vu dans l'affiche de cinéma qu’ils voulaient poster. Ainsi, on y voyait Ben tirer un coup de feu vers le bas, d’où giclait un flot de sang et une tétine. Si l’affiche ne pose aucun problème en Belgique, c’est moins le cas dans plusieurs autres pays, notamment la France.

Ben (Benoit Poolevorde) - C'est arrivé près de chez vous ©Les Artistes Anonymes

En effet, la tétine qui symbolise l’idée que Ben shoote un bébé, ne plaît pas du tout à l’Hexagone. Pour éviter que le film passe sous la classification -18, l’affiche est alors changée, un dentier remplaçant la tétine. À noter qu’aux USA, en plus de supprimer les scènes de viol et d’infanticide, le pays décida d’utiliser un nouveau visuel, avec un gros plan sur la main armée du tueur.

