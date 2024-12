C'est confirmé : Disney prépare un autre live action d’un de ses classiques !

Actuellement huitième plus gros succès de Disney pour un film d’animation, "Raiponce" va à son tour avoir droit à son remake en live action. Et le projet avance déjà vite !

Raiponce va aussi être revisité en live action !

Il y a maintenant de nombreuses années, Disney a commencé à développer des versions en live action de ses classiques d’animation. C’est ainsi qu’ont vu le jour des films comme Le Livre de la jungle, La Belle et la Bête ou Aladdin. Et The Hollywood Reporter nous apprend que la firme aux grandes oreilles prépare désormais une version en live action de Raiponce.

Sorti en 2010, Raiponce nous présente l’histoire d’une jeune fille à la chevelure impressionnante, qui a été enfermée dans une tour. Un jour, un bandit recherché du nom de Flynn se réfugie dans sa tour. Afin de s’échapper, la jeune fille passe un accord avec le bandit. Elle se lance alors avec lui dans une aventure remplie de surprenantes péripéties. Réalisé par Byron Howard et Nathan Greno, le long-métrage a fait un carton à sa sortie. Il a rapporté plus de 590 millions de dollars dans le monde.

Un réalisateur en négociations pour le film

Disney a également ciblé un réalisateur pour s’occuper de la version en live action de Raiponce. Le studio est entré en négociations avec Michael Gracey. Ce dernier est surtout connu pour avoir dirigé The Greatest Showman. Il est donc probable qu’il soit à la barre du film sur la jeune fille qui tente de s’échapper de sa tour.

Quant au scénario du remake en live action de Raiponce, sa dernière version en date a été écrite par Jennifer Kaytin Robinson. On ne sait pas encore s’il sera retravaillé avant le tournage. Pour le moment, le casting du film est également inconnu.

L’un des nombreux reboots en live action prévus par Disney

Aucune date de sortie n’a été donnée pour le nouveau film Raiponce. Mais celui-ci va donc s’ajouter aux nombreux classiques de Disney revisités en live action. Parmi ceux faisant aussi partie de cette liste, Mufasa sera bientôt dévoilé. Il sortira le 18 décembre prochain dans les salles françaises.

En 2025, deux nouveaux titres s’ajouteront à la liste. Blanche-Neige sera projeté au cinéma en France à partir du 19 mars. Puis, ce sera au tour de Lilo & Stitch d’arriver dans les salles de l’Hexagone le 21 mai. Un nouveau long-métrage est également d’ores-et-déjà prévu pour l’année suivante. Il s’agit de Vaiana, qui sortira au cinéma en France le 8 juillet 2026.