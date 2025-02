C'est énorme : ce thriller horrifique connaît un succès historique sur Apple TV+

Sorti il y a quelques jours sur Apple TV+, "The Gorge" s’impose déjà comme un phénomène. Ce thriller haletant, réalisé par Scott Derrickson et porté par Miles Teller et Anya Taylor-Joy, est devenu le plus gros lancement de l’histoire de la plateforme.

Un démarrage historique pour Apple TV+

Apple Original Films a frappé un grand coup avec The Gorge, qui est en passe de devenir le plus gros succès de l’histoire de la plateforme. Ce thriller réalisé par Scott Derrickson (Sinister, Black Phone), produit par Skydance, met en scène Miles Teller et Anya Taylor-Joy dans le rôle de deux gardiens rivaux surveillant une gorge mystérieuse. L’histoire explore leur relation qui évolue à distance, jusqu’au moment où ils doivent plonger dans l’inconnu pour découvrir la vérité sur les créatures qui y résident.

Depuis sa sortie le 14 février, The Gorge a non seulement captivé les spectateurs, mais a également dépassé toutes les attentes d’Apple TV+. La firme n’a pas révélé de chiffres précis, mais Deadline affirme que le film a battu le record de la plus grande audience pour une sortie sur Apple TV+. Son impact s’est traduit par une augmentation de plus de 80 % des nouveaux abonnés, un chiffre impressionnant qui témoigne de l’engouement du public pour cette production ambitieuse. Le précédent record était détenu par le film Wolfs, porté par Brad Pitt et George Clooney.

Ce triomphe confirme également la montée en puissance d’Apple TV+ dans le paysage du streaming. À l’origine perçue comme un acteur secondaire face aux géants Netflix et Disney+, la plateforme multiplie les succès récents, investit massivement dans des productions ambitieuses et attire des réalisateurs de renom. Avec The Gorge, elle prouve une nouvelle fois sa capacité à rivaliser avec les plus grandes sociétés de production hollywoodiennes.

Un film qui repousse les limites du genre

Dans The Gorge, Derrickson joue avec les codes du thriller et du film de survie en y intégrant une histoire d’amour improbable. Les personnages de Levi (Miles Teller) et Drasa (Anya Taylor-Joy) sont forcés de coexister alors qu’ils surveillent un gouffre mystérieux. Leur interdiction de se parler renforce une tension dramatique avant de basculer dans une plongée cauchemardesque au cœur de l’inconnu.

Loin des blockbusters formatés, le film séduit par sa mise en scène immersive et sa capacité à surprendre. The Gorge rappelle l’audace des thrillers des années 80 et 90, tout en s’inscrivant dans une modernité qui séduit les nouvelles générations.

Le film bénéficie également d’une direction artistique soignée et d’une photographie travaillée, mettant en valeur à la fois la grandeur menaçante du gouffre et l’intimité grandissante entre les personnages. Scott Derrickson, fidèle à son style, exploite l’inconnu et la peur de l’invisible pour créer une tension qui monte progressivement, et offre un spectacle à la fois captivant et oppressant.

Avec The Gorge, Apple TV+ frappe un grand coup et prouve que le streaming peut désormais rivaliser avec les sorties cinéma en termes d’impact culturel. Ce succès confirme une tendance forte : les spectateurs sont en quête d’histoires originales et immersives, prêtes à défier les conventions du genre. Une réussite totale qui place The Gorge comme l’un des films majeurs de cette année.