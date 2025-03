Depuis le carton mondial de Barbie, les studios sont à l’affût de la moindre licence pouvant être adaptée en film. L’une des licences autrefois convoitée était Monopoly. Le célèbre jeu de plateau aurait pu être transposé à l’écran par nul autre que Ridley Scott. Le réalisateur de Gladiator et Blade Runner avait même l’histoire. C’est ce qu’a raconté Seth Rogen pour Variety.

Alors qu’il présentait sa série sur les coulisses de l’industrie hollywoodienne, The Studio, en avant-première, Seth Rogen s’est rappelé de cette anecdote. À l’époque, le film Monopoly n’était encore qu’une rumeur à Hollywood. Mais Seth Rogen et son ami Evan Goldberg, scénariste et producteur, avaient été invités par Ridley Scott lui-même pour discuter du projet. Selon les dires de Seth Rogen, c’était l’histoire la plus folle qu’on lui ait jamais présentée.

Seth Rogen et Evan Goldberg avaient fixé une réunion avec le cinéaste qui leur a pitché le film. Les deux compères ont été soufflés par la présentation de Ridley Scott :

« Il allait réaliser le film Monopoly et Evan et moi sommes allés dans son bureau et il a dit : ‘Imaginez une vue aérienne de Central Park. On le voit d'en haut. On s'arrête, on voit tous les immeubles qui entourent Central Park. À quoi ça ressemble ?’ Et puis il a dit : ‘ À un plateau de Monopoly !’ Et on s'est dit : ‘Putain, c'est génial’ ».