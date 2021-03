C'est la fin : découvrez pourquoi Emma Watson a abandonné le tournage en cours de route

L'acteur et réalisateur Seth Rogen a enfin confirmé une vieille rumeur concernant son film « C'est la fin ». Apparemment, Emma Watson a réellement abandonné le tournage en cours de route, pour différents artistiques.

C'est la fin : une comédie en or

En 2013, Seth Rogen et Evan Goldberg passent pour la première fois derrière la caméra pour mettre en scène C'est la fin. Après avoir travaillé comme scénaristes sur des comédies emblématiques comme SuperGrave et Délire Express, les deux comparses décident de se lancer dans la réalisation de leur nouvelle création. C'est la fin est une comédie totalement décalée qui imagine la fin du monde à Los Angeles. Les deux amis décident de mettre en scène l'apocalypse du point de vue des stars.

C'est la fin ©Sony Pictures

Pour ça, ils s'entourent de leurs amis, qui jouent leurs propres rôles. C'est la fin propose ainsi un casting hallucinant notamment composé de James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride, Michael Cera ou encore Emma Watson. Toutes ses stars évoluent ainsi dans leur propre rôle pour les besoins de l'histoire. C'est la fin a reçu des critiques majoritairement positives, et un accueil chaleureux des fans. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 126 millions de dollars de recettes pour un budget de 32 millions.

Découvrez pourquoi Emma Watson a abandonné le tournage avant la fin

Lors d'une récente interview chez GQ, Seth Rogen est revenu sur une vieille rumeur selon laquelle Emma Watson a quitté le tournage de C'est la fin avant qu'il soit terminé. Emma Watson est présente dans le film le temps d'une coutre apparition. L'intrigue raconte comment quelques stars se sont réfugiées dans la maison de James Franco pour affronter l'apocalypse. Emma Watson est amenée à se terrer elle aussi dans ce refuge. Mais après un quiproquo où elle pense que James Franco, Seth Rogen et compagnie veulent abuser d'elle, elle décide de reprendre sa route en solo et quitte la demeure.

Emma Watson - C'est la fin ©Sony Pictures

Seth Rogen a donc confirmé qu'Emma Watson n'a pas fini le tournage de C'est la fin. Elle a refusé de tourner une séquence avec Channing Tatum, où celui-ci est tenu en laisse par le cannibale Danny McBride. Elle considérait cette séquence comme trop choquante et trop dégradante et a préféré prendre ses distances avec l’œuvre. Mais Seth Rogen a rapidement affirmé qu'il n'y a aucune rancune entre eux, et que la jeune comédienne avait peut-être même raison concernant la scène en question :

Je ne regarde pas en arrière pour me dire "comment a-t-elle osé faire ça ?". Je pense que parfois, quand vous lisez quelque chose, c'est différent de ce que ça va être à l'écran. Mais ceci n'a pas mis fin à notre relation. Elle est revenue le lendemain pour dire au revoir. Elle a aidé à promouvoir le film. Pas de rancune et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont le film s'est finalement déroulé. Elle avait probablement raison. C'était probablement plus drôle la façon dont nous avons fini par le faire.

C'est quand même agréable de voir que les deux artistes ne sont pas fâchés à cause de ce léger différend. Cette révélation témoigne également de l'indépendance des choix d'Emma Watson et de la capacité d'écoute de Seth Rogen. Même si la présence d'Emma Watson a été écourtée dans le film, le réalisateur a quand même conservé son apparition. Seth Rogen et Evan Goldberg ont même modifié la séquence avec Channing Tatum et Danny McBride pour la rendre un peu moins trash.