C'est la fin du monde pour Julia Roberts dans le trailer de ce film catastrophe Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Le Monde après nous", un film catastrophe avec notamment Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon et Mahershala Ali.

Julia Roberts sur Netflix dans un film catastrophe

Après la comédie romantique Ticket to Paradise (2022), Julia Roberts revient sur nos écrans dans un tout autre genre avec Le Monde après nous (en VO Leave the World Behind). Le film est réalisé par Sam Esmail (Mr. Robot) et est une adaptation du roman éponyme de Rumaan Alam. Il s'agit à la fois d'un thriller psychologique et d'un film catastrophe, puisqu'il sera plus ou moins question de fin du monde.

Le Monde après nous ©Netflix

Le Monde après nous verra Julia Roberts interpréter, Amanda, et Ethan Hawke jouer son mari. Tous les deux louent une maison pour y passer des vacances en famille. Mais une nuit, deux inconnus (Mahershala Ali et Myha'la Herrold) frappent à leur porte et annoncent qu'une cyberattaque s'apprête à toucher le pays. Et en allumant la télévision, les informations confirment leurs propos...

Une bande-annonce très inquiétante

Netflix a dévoilé la bande-annonce (vidéo en une d'article) et le moins qu'on puisse dire c'est que le mystère demeure devant ces images. "La vérité est plus effrayante" nous dit Mahershala Ali, mais comme Julia Roberts, on se demande évidemment "c'est quoi la vérité" ? Une série de catastrophes vont alors avoir lieu avant que Kevin Bacon ne conclue cette vidéo par l'inquiétante phrase : "On a été abandonnés".

Ethan Hawke - Le Monde après nous ©Netflix

La bande-annonce est d'une grande efficacité pour donner envie d'en savoir plus. Mais Sam Esmail avait déjà précisé dans Vanity Fair sa volonté de capturer avec ce film la peur de l'inconnu qu'on peut ressentir actuellement, avec le réchauffement climatique et après la pandémie de Covid.

Notons également que Barack Obama et Michelle Obama ont produit le film. L'ancien président des États-Unis a ainsi pu faire des retours au réalisateur sur son scénario pour lui expliquer comment les choses pourraient se dérouler en cas de cyberattaque.

Le Monde après nous sortira sur Netflix le 8 décembre prochain.