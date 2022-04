C'est la fin : quand Rihanna sonnait Michael Cera avec une gifle sur le tournage

Dans "C'est la fin", Michael Cera joue une version exécrable de lui-même accro à la cocaïne et particulièrement toxique. Un personnage qui récolte une gifle bien sentie de Rihanna, qui a réellement fait souffrir l'acteur.

C'est la fin : l'apocalypse vu par Seth Rogen et sa bande

En 2007, Seth Rogen et Jay Baruchel doivent cohabiter dans un appartement désordonné pendant la fin des temps dans le court-métrage Jay and Seth Versus the Apocalypse, réalisé par Jason Stone. Cinq ans plus tard, les deux comédiens incarnent à nouveau leur propre rôle pour une colocation barrée dans C'est la fin, où ils assistent cette fois à l'apocalypse depuis l'imposante demeure de James Franco, à Los Angeles.

C'est la fin ©Sony Pictures Entertainment

Mis en scène par Seth Rogen et son compère Evan Goldberg, le film débute avec une fête organisée chez l'acteur de Spider-Man et 127 heures. Une soirée qui n'enchante pas Jay Baruchel, qui accepte malgré tout de suivre son ami et de supporter Jonah Hill, Craig Robinson, Jason Segel, Mindy Kaling, Emma Watson, Christopher Mintz-Plasse ou encore Kevin Hart pendant de longues heures.

La modeste sauterie s'écourte lorsque des phénomènes un brin inquiétants mettent Los Angeles à feu et à sang. Seth Rogen, Jay Baruchel, James Franco, Jonah Hill et Craig Robinson assistent alors avec impuissance aux disparitions aussi violentes que ridicules de nombreuses célébrités. Réfugiés dans la propriété, ils s'organisent pour tenir le plus longtemps possible avec peu de vivres. C'était sans compter sur Danny McBride, qui se réveille dans une pièce de la maison sans avoir conscience du désastre.

La fessée de Michael Cera

Pour cette comédie hilarante, bon nombre de stars n'ont pas hésité à jouer de leur image, même pour une apparition de quelques secondes. C'est par exemple le cas de Channing Tatum, parfait en esclave sexuel post-apocalyptique de Danny McBride, mais aussi de Rihanna et Michael Cera. Ce dernier est probablement la personnalité la plus antipathique de la soirée, qui connaît la mort la plus atroce.

C'est la fin ©Sony Pictures Entertainment

Mais avant de périr en pleine montée de paranoïa après avoir abusé de la cocaïne, l'acteur de SuperGrave multiplie les actes pour le moins inappropriés durant la fête, soufflant notamment de la drogue au nez de Christopher Mintz-Plasse ou claquant les fesses de Rihanna. Un geste auquel la chanteuse répond immédiatement avec une gifle sèche, qui n'a aucun mal à le ramener sur terre pendant un instant.

La réponse de Rihanna

Interrogé par GQ lors de la promotion en 2013, l'équipe du long-métrage revient sur le tournage de cette séquence. Evan Goldberg explique d'abord que Michael Cera a impressionné tous ses partenaires :

Michael provoquait un ouragan d'hilarité. Tous les autres acteurs le regardaient en se disant : "C'est magique !"

À propos de la fessée déjà présente dans le script, le coréalisateur déclare :

Michael nous a dit : "Je vais lui demander si je peux vraiment lui claquer les fesses. Je pense que ça rendra la blague bien plus drôle". (...) Et donc il lui a demandé la permission, et elle lui a répondu : "Tu peux le faire, mais je te frapperai encore plus fort". Elle l'a frappé une première fois, puis une deuxième, et nous riions tous et Michael était là : "Oh, ça fait mal". Et ils riaient tous les deux. Et la troisième fois, je crois qu'elle lui a tapé l'oreille, et ça l'a foutu en l'air.

Michael Cera assure qu'il a effectivement été sonné :

C'est comme si une bombe venait d'exploser. Il y avait un son aigu qui résonnait dans mon oreille, et je ne savais plus où j'étais.

Evan Goldberg affirme qu'il n'avait jamais vu quelqu'un se faire claquer aussi violemment. Seth Rogen conclut de son côté :