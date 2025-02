C'est le premier film d'horreur de DC et il sortira au cinéma en 2026

Le film centré sur Gueule d’argile suscite de nombreuses interrogations. Avant de pouvoir le découvrir sur les écrans, DC est à la recherche de son réalisateur. Deux noms se détachent pour adapter le scénario de Mike Flanagan.

Un scénario écrit par le nouveau maître de l’horreur

Le DC Universe concocté par James Gunn et Peter Safran s’étoffe de jour en jour. Alors que Superman est attendu dans nos salles le 9 juillet prochain avec David Corenswet et Rachel Brosnahan dans les rôles-titres, d’autres productions avancent bien. C’est notamment le cas du film centré sur Gueule d’argile (Clayface en VO).

Il y a quelques semaines, on apprenait que Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, La Chute de la Maison Usher) officiait au scénario après avoir pitché une première fois l’idée du film à Warner Bros. il y a plusieurs années. Alors que les fans du réalisateur pensaient que Mike Flanagan mettrait en scène le projet, Deadline nous apprend que cette idée n’a jamais été au programme. Le média américain évoque les différents projets de Mike Flanagan, notamment son reboot de L’Exorciste pour Universal, qui l’occuperont pendant un temps.

Dès lors, DC doit trouver la personne idéale pour réaliser Gueule d’argile. Deux noms se détachent déjà.

Deux noms à la course pour réaliser Gueule d’argile

Selon les premières informations, Gueule d’argile serait un mélange de thriller et de tragédie sur fond d’horreur. Le personnage éponyme, également connu sous le nom de Basil Karlo dans les comics, ne devrait pas être présenté comme l’ennemi de Batman.

En parlant de Batman, Gueule d’argile sera également produit par Matt Reeves et Lynn Harris qui avaient déjà officié sur The Batman. En revanche, on ne devrait pas trouver la trace du Chavalier noir qu’incarne Robert Pattinson. Le film se concentrera uniquement sur le super-vilain. Le nom de son interprète n’est pas encore connu car le casting ne pourra se faire que lorsqu’un réalisateur sera désigné.

Mais cela pourrait bien arriver prochainement. James Gunn et Peter Safran hésiteraient entre Jeff Wadlow et James Watkins pour réaliser le blockbuster. Le premier est connu pour son travail sur Never Back Down et Kick-Ass 2 et le deuxième pour avoir réalisé La Dame en noir et le récent Speak No Evil avec James McAvoy.

Gueule d’argile est prévu pour le 11 septembre 2026 aux États-Unis, une période durant laquelle Ça, La Nonne et Beetlejuice Beetlejuice étaient sortis avec le succès qu’on leur connaît. La France n’a toujours pas de date à ce jour.