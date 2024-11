C'est le rôle le plus célèbre de Denzel Washington : il reviendra dans deux nouveaux films !

Alors que l’on pouvait penser que Denzel Washington en avait fini avec la saga "Equalizer", le comédien va retrouver son personnage de Robert McCall dans non pas un, mais deux films supplémentaires !

Equalizer, la seule trilogie de la filmographie de Denzel Washington

Retrouvant Antoine Fuqua après avoir collaboré avec lui pour Training Day et avoir gagné un Oscar pour sa performance dans ce film, Denzel Washington tenait l’affiche de Equalizer en 2014. Dans ce long-métrage adapté de la série éponyme des années 80, il incarnait pour la première fois Robert McCall, un homme mystérieux aux redoutables compétences en combat qui s’attaque un jour à la mafia russe.

Avec Equalizer, Denzel Washington a trouvé le rôle qu’il a le plus souvent tenu dans sa carrière. Car depuis la sortie du premier film, deux suites de l’histoire de Robert McCall sont sorties. Le deuxième volet de la franchise a été dévoilé en 2018, et le troisième en 2023. Et alors que l’on pouvait penser que celui-ci aurait pu servir d’adieu au personnage incarné par l’un des acteurs les plus adulés de sa génération, cela ne sera finalement pas le cas.

Robert McCall reviendra dans deux nouvelles suites

À l’occasion de la promotion de son dernier film en date, Gladiator 2, Denzel Washington s’est entretenu avec Esquire. Or, pendant cette interview, l’acteur a fait une révélation importante. Il a expliqué que la saga Equalizer allait se poursuivre. Et non pas avec un seul long-métrage supplémentaire, puisque deux suites vont être produites :

Je leur ai dit que j’étais prêt à faire un autre Equalizer, et on va faire le quatre et le cinq.

Denzel Washington n’a pas précisé si Antoine Fuqua serait, lui aussi, de retour dans le fauteuil de réalisateur pour Equalizer 4 et 5. Mais si son calendrier le lui permet, le cinéaste sera sans doute partant pour endosser de nouveau ce rôle.

L’acteur va enchaîner les projets ces prochaines années

Les tournages de Equalizer 4 et 5 vont donc s’ajouter au calendrier déjà bien chargé de Denzel Washington pour les années à venir. Car, comme expliqué il y a plusieurs jours, l’acteur a déjà plusieurs projets dans les cartons. Il prêtera ses traits à Othello au théâtre, et à Hannibal au cinéma. Il jouera aussi peut-être dans un film de Steve McQueen, et sans doute dans Black Panther 3. Puis, il reprendra son rôle d’Othello pour un long-métrage, et tournera Le Roi Lear.

Parmi ce calendrier chargé, on ne sait pas quand s’intercaleront les tournages de Equalizer 4 et 5. Les films n’ont pas non plus de date de sortie pour le moment. On en saura sans doute plus sur le sujet lorsque Sony officialisera leur mise en chantier.