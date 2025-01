C'est l'un des films les plus vus de Netflix mais il ne sera plus disponible dans quelques jours

Après avoir dominé le box-office mondial, "Super Mario Bros. le film" s’apprête à quitter le catalogue de Netflix France le 4 février. Adaptation fidèle et dynamique de la célèbre franchise vidéoludique, ce film d’animation figure parmi les plus gros succès de la plateforme.

Un succès colossal au box-office mondial

Sorti en avril 2023, Super Mario Bros. le film est une adaptation du célèbre univers de Nintendo. Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, le long-métrage plonge les spectateurs dans une aventure riche en clins d’œil aux jeux vidéo. Mario et son frère Luigi, deux plombiers de Brooklyn, se retrouvent transportés dans un royaume fantastique menacé par l’imposant Bowser. Accompagnés de la princesse Peach, ils vont tout mettre en œuvre pour sauver le royaume et triompher des obstacles.

Le casting vocal original, porté par Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach) et Jack Black (Bowser), a largement contribué à l’attrait du film. Ce dernier s’est imposé comme un immense succès mondial, engrangeant plus de 1,36 milliard de dollars au box-office.

Avec de tels chiffres, Super Mario Bros. le film est devenu le deuxième plus gros succès de l’année 2023, derrière Barbie. En France, il s'est classé à la première place, avec plus de 7 millions de spectateurs.

Ce triomphe s’explique par l’immense popularité de la franchise, mais aussi par l’esthétique colorée et dynamique du film, qui séduit autant les fans nostalgiques que les nouvelles générations.

Une popularité incontestable sur Netflix

Après sa sortie en salles, Super Mario Bros. le film a rejoint le catalogue de Netflix, où il s’est immédiatement classé parmi les contenus les plus visionnés de la plateforme. Son univers accessible et son rythme effréné ont conquis un large public, renforçant ainsi son statut de succès international. Le film a su maintenir une forte présence dans les classements de popularité, prouvant que l’attrait pour les aventures de Mario et Luigi reste intact. Sur Netflix France, le film n'a jamais quitté le Top 10 depuis sa mise en ligne en juillet 2024.

Cependant, cette opportunité de visionnage arrive bientôt à son terme. Netflix a annoncé que Super Mario Bros. le film quitterait son catalogue le 4 février prochain. Les abonnés n’ont donc que quelques jours pour découvrir ou revoir cette adaptation plébiscitée par le public.