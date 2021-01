C'est nous les héros : Netflix annonce une suite

Le film d'action pour petits et grands "C'est nous les héros" est arrivé sur Netflix ces dernières semaines et rencontre un certain succès auprès des abonnés. La plateforme ne laissera donc pas les super-héros se reposer et a officialisé la préparation d'une suite.

C'est nous les héros : Robert Rodriguez insiste avec le cinéma familial

Robert Rodriguez a refait l'actualité en fin d'année 2020 en signant un épisode de la série The Mandalorian. À la même période est arrivé sur Netflix le film C'est nous les héros. Le réalisateur mexicain a deux visages dans sa carrière. On le connaît pour ses oeuvres violentes, pulp et fun. Mais il a aussi lorgné vers des productions pour le très grand public avec la trilogie Spy Kids puis Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl. Il a encore décidé de parler à toute la famille avec C'est nous les héros, son nouveau long-métrage diffusé exclusivement sur Netflix. La trame narrative se déroule environ 15 ans après les péripéties de Shark Boy et Lava Girl, en parlant de l'arrivée d'aliens sur Terre qui décident de kidnapper tous les super-héros. Leurs enfants ne peuvent pas laisser faire ça et vont décider de sauver les adultes en se réunissant.

C'est nous les héros - NETFLIX © 2020

Un réalisateur, deux ambiances

Il ne faut pas être allergique aux couleurs chatoyantes quand on se lance dans C'est nous les héros. Le film est visuellement très coloré et ose une direction artistique qui lorgne vers un certain mauvais goût. Les plus jeunes trouveront peut-être de l'intérêt dedans mais on regrette que le talent de Robert Rodriguez soit si peu visible dans cette entreprise. En dépit de notre avis, C'est nous les héros fonctionne correctement auprès des abonnés. Le film se positionne toujours dans le Top 10 des titres les plus vus en France sur Netflix, à la dernière position. La plateforme a dévoilé que, dans le monde, c'est plus de 44 millions de foyers qui se sont intéressés à ce titre - avec le système de comptabilisation très particulier que l'on connaît.

Netflix pense que les audiences sont satisfaisantes et vient d'annoncer qu'une suite était déjà en préparation. Robert Rodriguez sera toujours derrière le projet, pour continuer de développer un univers lancé dans les années 2000. On préférerait le voir s'attaquer à une histoire davantage pour les adultes, car c'est dans ce domaine qu'il a sorti ses tentatives les plus fortes. À chaque fois qu'il veut faire des spectacles familiaux, nous sommes loin de trouver notre compte. Mais on peut comprendre qu'il insiste s'il y trouve du plaisir et que le public reste au rendez-vous.